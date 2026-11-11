قاضٍ فيرجينيا يسمح بمواصلة دعوى ترامب التشهيرية ضد بي بي سي

يحكم قاضٍ فيرجينيا بمواصلة دعوى ترامب التشهيرية ضد بي بي سي بقيمة عشرة مليارات دولار، مما يفتح المرحلة القانونية الجديدة للنزاع القضائي بين الرئيس والمرأة الإعلامية.

أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية فيرجينيا حكماً تاريخياً يسمح باستمرار المسار القانوني لدعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد شبكة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي. جاء هذا القرار بعد أن سعت شركة الإعلام العالمية إلى رفض الدعوى وإسقاطها قبل الدخول في تفاصيلها، إلا أن القاضي جيفري كونتز رفض هذا الطلب بشكل جزئي، مفتحاً الباب أمام استكمال الإجراءات القضائية في المحكمة.

تفاصيل حكم كونتز القضائي

يبلغ مبلغ الدعوى المقدمة من قبل دونالد ترامب ضد بي بي سي عشرة مليارات دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم يعكس شدة النزاع القانوني والقضائي القائم بين الطرفين. في قراره الصادر، سمح القاضي جيفري كونتز باستمرار الدعاوى المتعلقة بقوانين التشهير، لكنه رفض مع ذلك طلباً ثانياً ضمن نفس الدعوى القضائية. كان هذا الطلب الثاني يستند إلى قانون الولاية الخاص بالممارسات التجارية غير العادلة، والذي اعتبره القاضي غير كافٍ أو غير مقبول في هذه المرحلة المحددة من الإجراءات.

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ويرجع أصل هذا النزاع القانوني المعقد إلى حلقة من برنامج "بانوراما" الذي تبثه بي بي سي، حيث تم تجميع جزأين مختلفين من خطاب ألقاه دونالد ترامب قبل أحداث الشغب التي شهدتها المباني الحكومية في واشنطن. تشمل هذه الأحداث بشكل محدد أعمال الشغب التي دارت حول مبنى الكابيتول الأمريكي في عام 2021، والتي تُعتبر نقطة الانطلاق الأساسية للمطالبات القانونية المتبادلة بين الرئيس والشبكة البريطانية.

ردود فعل الطرفين الرسمية

رداً على هذا الحكم القضائي، عبر دونالد ترامب عن تفاؤله العميق وارتياحه للقرار، حيث وصفه بأنه "انتصار كبير" له. نُشر هذا التصريح من قبل الرئيس الأمريكي عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء، مؤكداً استراتيجيته القانونية القوية وموقفه الرافض لمحاولات إسقاط القضية. وقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً منذ بداية النزاع حتى وصل إلى هذه المرحلة من التحديد القضائي الهام.

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من جانبه، صرح متحدث باسم شبكة بي بي سي بأن القرار فاجأ الشركة، لكنه أكد احترامهم التام لسلطة المحكمة وقضائها. وأشار المتحدث باسم بي بي سي إلى أن القضية ستنتقل الآن تلقائياً إلى مرحلتها القانونية التالية، مما يعني استمرار النزاع واستعداد الأطراف للخطوات القادمة. وأضاف المتحدث بأنهم لا يزالون واثقين تماماً من موقفهم القانوني والقضائي، وسينتهون بمواصلة الرد عبر المسار القانوني الملائم والمتاح لهم.

أوضح القاضي جيفري كونتز في تفصيلاته أن مزاعم التشهير الموجهة من قبل دونالد ترامب ضد بي بي سي كانت كافية وجادة بما يسمح باستمرار سير الدعوى بشكل طبيعي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القاضي لم يصدر أي حكم نهائي أو نهائي بشأن جوهر الدعوى أو الحقيقة الموضوعية للملف، بل اقتصر قراره على السماح بإجراء الاستماع الكامل للادعاءات قبل الفصل النهائي في الموضوع.

آثار القرار القانونية المقبلة

يُعد هذا القرار خطوة إجرائية حاسمة في نزاع قانوني طويل الأمد، حيث يمنع إغلاق القضية قبل سماع الأدلة والوقائع من كلا الطرفين. سيتعين على بي بي سي الآن الاستعداد لدخول مراحل جديدة من الإجراءات القضائية التي قد تشمل تبادل الوثائق والشهادات في المستقبل القريب. يبقى السؤال حول كيف ستتعامل الشبكة البريطانية مع التحديات القانونية الإضافية في ظل هذا الحكم.

يستمر التوتر بين الرئيس الأمريكي السابق والشبكة البريطانية، حيث تعكس هذه الدعوى الضخمة التوترات السياسية والإعلامية المستمرة. يراقب المحللون القانونيون والجمهور الخطوات القادمة بعناية، خاصة مع تعقيد الحسابات المالية والتقديرات القضائية المتداولة. ستستمر هذه المرحلة الانتقالية حتى يتم تحديد الجدول الزمني للاستماع إلى الأدلة بشكل رسمي.