قافلة «زاد العزة» 187 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بـ 3725 طنًا من المساعدات

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 187، حاملة 3725 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة لسكان قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات.

أطلق الهلال الأحمر المصري ، في ساعات الصباح الباكر من اليوم، قافلة الإغاثة رقم 187 تحت اسم «زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، متجهة نحو قطاع غزة المحاصر.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية رئيسية لتنسيق وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك استجابة للوضع الإنساني المتدهور الذي يعاني منه سكان غزة. القافلة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الضرورية، تصل إلى حوالي 3725 طنًا، وتشمل سلالًا غذائية أساسية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الدقيق لضمان توفير الخبز، وهو الغذاء الرئيسي للسكان.

كما تتضمن القافلة مستلزمات طبية حيوية، مثل الأدوية والمعدات الطبية، لدعم النظام الصحي المتهالك في غزة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى. ولا تقتصر المساعدات على ذلك، بل تشمل أيضًا مواد إغاثية متنوعة، مثل البطانيات والملابس والأغطية، لحماية السكان من البرد القارس والظروف المناخية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تحمل القافلة مواد بترولية ضرورية لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى في القطاع، مما يضمن استمرار عملها وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

منذ بداية الأزمة الحالية، ظل الهلال الأحمر المصري على أهبة الاستعداد، ولم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري مطلقًا، بل استمر في العمل بكامل طاقته لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد قام الهلال الأحمر بتأهيل جميع مراكزه اللوجستية وتجهيزها لاستقبال وتوزيع المساعدات، بالإضافة إلى بذل جهود متواصلة لتنسيق العمل مع جميع الجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

وتعتبر هذه القافلة جزءًا من سلسلة متواصلة من القوافل الإغاثية التي يطلقها الهلال الأحمر المصري، بهدف تخفيف المعاناة عن سكان غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويؤكد الهلال الأحمر المصري على التزامه المستمر بتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة، والوقوف إلى جانبهم في وجه الظروف الصعبة التي يمرون بها. كما يشدد الهلال الأحمر على أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، والضغط على الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه القافلة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والوضع الاقتصادي المتردي والظروف المعيشية الصعبة. إن إطلاق قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 187 يعكس التزام مصر القوي بدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق. وتعتبر مصر من أوائل الدول التي استجابت للأزمة في غزة، وقامت بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

ويؤكد الهلال الأحمر المصري على أن هذه المساعدات ليست مجرد دعم مادي، بل هي رسالة تضامن وأمل لسكان غزة، تؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة التحديات. كما يوجه الهلال الأحمر المصري الشكر لجميع المتبرعين والجهات التي ساهمت في إنجاح هذه القافلة، ويحثهم على مواصلة الدعم لتمكين الهلال الأحمر من تقديم المزيد من المساعدات لسكان غزة. ويؤكد الهلال الأحمر المصري على أن العمل الإنساني هو واجب أخلاقي وإنساني، وأن الجميع يجب أن يساهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين.

وتأتي هذه القافلة في وقت حرج، حيث يواجه سكان غزة صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والظروف الاقتصادية الصعبة. ويأمل الهلال الأحمر المصري أن تساهم هذه القافلة في تخفيف هذه الصعوبات وتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة. ويؤكد الهلال الأحمر المصري على أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وإسلامية، وأن جميع العرب والمسلمين يجب أن يتحدوا لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق حقوقه المشروعة





