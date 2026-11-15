قافلة طبية شاملة بالإسكندرية تكشف عن 3180 حالة وتؤكد استمرارية الخدمات المجانية

قافلة طبية بمحافظات الإسكندرية للكشف عن 3180 حالة وإجراء فحوصات شاملة بالتعاون مع بنك الشفاء المصري لتحقيق الرعاية الصحية المجانية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المفصل حول النتائج الإيجابية لقافلة طبية شاملة، نظمتها اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون الوثيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، والتي جابت أحياء "العجمي" و"الورديان" في محافظة الإسكندرية، على مدار أربعة أيام متتالية بدأت من التاسع واستمرت حتى الثاني عشر من نوفمبر الجاري. وقد رافق هذا الاستعراض المهندس أيمن عطية ، محافظ الإسكندرية، الذي أشاد بجهود اللجنة في تقديم الدعم الطبي المباشر للسكان.

تفاصيل القافلة الطبية والإحصائيات الرسمية

أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن تنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار الدور المحوري للجنة الرامي إلى توفير خدمات طبية مجانية ومتنوعة لجميع المواطنين، مع تركيز خاص على القرى والمناطق الأقل حظًا في البنية الصحية. وقد اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك تخصص الرمد، لتقديم رعاية صحية متكاملة تغطي احتياجات الشريحة المستهدفة.

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أوضحت رئيس اللجنة أن القافلة نفذت عمليات كشف وعلاج مجانية، وأجرت الفحوصات الطبية الضرورية، وقامت بصرف الأدوية والنظارات الطبية للمستحقين، كما قامت بتحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحيًا لاستكمال الإجراءات اللازمة في المؤسسات الصحية المختصة، وذلك لضمان وصول الخدمات العلاجية إلى أقرب حد للمستفيدين.

نتائج الفحوصات والتدخلات العلاجية

أسفرت أعمال القافلة الطبية، التي استمرت على مدار الأيام الأربعة المحددة، عن الكشف على إجمالي عدد 3180 مواطنًا من السكان المحليين. وتوزعت هذه الحالات لتشمل 1414 حالة في تخصص الرمد، حيث تم صرف 692 نظارة طبية للمواطنين المستحقين، وتحديد 137 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد لاستكمال علاجها بشكل نهائي.

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فيما يخص العيادات الشاملة الأخرى، فقد تم الكشف على 1766 حالة إضافية، وتم تحديد 125 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة أو مخططة. وأكدت اللجنة أنها قامت بصرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها خلال القافلة، لضمان استمرارية العلاج وعدم انقطاعه.

خطط التعاون المستقبلي والتوسع الجغرافي

أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم استمرار اللجنة في متابعة الحالات التي تحتاج إلى عمليات رمد أو عمليات جراحية، من خلال استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق المباشر مع الجهات الطبية المعنية. كما أوضحت أن هناك خطة واضحة للعمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات الأخرى، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتوفير الخدمات الطبية المجانية وتعزيز مظلة الحماية الصحية.

التنسيق مع الجهات التنفيذية المحلية

في ضوء هذه الجهود، أعربت رئيس اللجنة عن تقديرها العميق لمؤسسة بنك الشفاء المصري لدورها الفعال في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل بداية شراكة تعاونية ستعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة ومع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتنفيذ قوافل تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا. كما تم عقد لقاء مع المهندس أيمن عطية، ومحافظ الإسكندرية، بحضور الدكتورة نجلاء عبد المنعم والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لبحث آليات التوسع في تنفيذ القوافل والاستجابة للاستغاثات الطبية.