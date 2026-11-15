قافلة طبية ضخمة في الإسكندرية تكشف عن 3180 حالة وتحدد 262 عملية

اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنفذ قافلة في العجمي والورديان بالإسكندرية للكشف على 3180 مواطنًا وتحديد عمليات مجانية بالتعاون مع بنك الشفاء.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء. نفذت هذه المبادرة الصحية بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء بحي العجمي وحي الورديان بمحافظة الإسكندرية. استمرت الأعمال خلال فترة محددة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

إحصائيات الكشف والتخصصات الطبية المتنوعة

كشفت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عن الأرقام الدقيقة التي حققتها القافلة. أفادت بأن إجمالي عدد المواطنين الذين خضعوا للفحص بلغ 3180 مواطنًا عبر الأيام الأربعة.

Also read عودة الخط الملاحي ONE لعبور قناة السويس وتأكيد استدامة التجارة العالمية

تم تقسيم هذه الحالات على تخصصين رئيسيين لتغطية احتياجات المرضى بشكل دقيق. شغل تخصص الرمد حصة كبيرة حيث تم الكشف على 1414 حالة. كما شملت العيادات الشاملة فحص 1766 حالة طبية مختلفة.

ركزت الأنشطة على تقديم الخدمات الطبية المجانية والمتنوعة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا. تضمنت الخدمات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف الأدوية لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

Advertisement

التدخلات الجراحية وتوزيع النظارات الطبية

أظهرت النتائج الطبية الحاجة الماسة لتدخلات جراحية فورية لكسر دائرة الانتظار الطويل للمرضى. تم تحديد 137 حالة في تخصص الرمد تحتاج إلى إجراء عمليات لتخفيف الألم وتحسين البصر.

بالنسبة للعيادات الشاملة، تم تحديد 125 حالة أخرى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لاستكمال العلاج. أكدت اللجنة أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات الحرجة التي تحتاج لتحويلها لاستكمال الإجراءات.

في مجال الصحة البصرية، تم صرف 692 نظارة طبية للمواطنين المستحقين من المتضررين. هذا الإجراء ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة اليومية لهؤلاء المواطنين ودعم صحتهم العامة.

شراكات مؤسسية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية

عبرت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن تقديرها العميق لدور مؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم وتنفيذ هذه القافلة. مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل بداية لتعاون استراتيجي طويل الأمد بين اللجنة والمؤسسة.

ستعمل اللجنة على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة بنك الشفاء المصري وكافة مؤسسات المجتمع المدني. سيهدف هذا التعاون المستقبلي إلى تنفيذ المزيد من القوافل الطبية المستهدفة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

Advertisement

تنسيق محلي وضمان استدامة الرعاية الصحية

عقد لقاء تنسيقي مهم مع محافظ الإسكندرية، وبحضور ممثلو اللجنة الطبية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة الجهود.

ناقش الأطراف المشاركة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة الفعالة للاستغاثات الطبية. يهدف هذا التنسيق إلى تعزيز رضا المواطنين والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

أشاد المهندس أيمن عطية بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لدعم المواطنين. ثمن أيضًا الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني في تنظيم القوافل ووصول الخدمات الصحية للمناطق النائية.

أعربت رئيسة اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها للمهندس أيمن عطية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.感谢 هذا التعاون المثمر والتنسيق الذي ساهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المستفيدين خلال القافلة.