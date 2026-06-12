قافلة طبية مجانية تخدم آلاف المواطنين في كفر الشيخ

استعرض رئيس الوزراء تقريراً عن قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري في مركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ.

أطلقت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ب مجلس الوزراء ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري ، قافلة طبية شاملة في مركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ ، خلال الفترة من 7 حتى 11 يونيو 2026.

وقد أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات العلاجية المتكاملة بالمجان للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مثمناً الإقبال الكبير والنتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض لتخفيف الأعباء عن المرضى. وأكد رئيس الوزراء أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، رئيسة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أن القافلة ضمت تخصصات طبية متعددة، منها الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والرمد. وتم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحياً أو رعاية متخصصة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها 3182 مواطناً، منهم 1215 حالة في تخصص الرمد، حيث تم صرف 512 نظارة طبية وتحديد 190 حالة لإجراء عمليات رمد مجانية. كما تم الكشف على 1967 حالة في التخصصات الأخرى، وتحويل 55 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. وشهدت القافلة إقبالاً واسعاً من المواطنين، وسط إشادة بجهود الدولة في توفير الخدمات الصحية المجانية. وأثنت عبدالمنعم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية بالمحافظات، مؤكدة استمرار هذه القوافل لتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وقام المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتفقد القافلة في قرية شباس عمير، مؤكداً أن هذه القوافل تجسد توجيهات القيادة السياسية لبسط الرعاية الصحية المتكاملة. وأشار إلى الدور المحوري للجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري في دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتستمر متابعة الحالات المحولة، مع التخطيط لتنظيم قوافل إضافية في المحافظة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات





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