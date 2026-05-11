قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل غزة بعد 8 أشهر من الاندلاع

قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، حيث كانت قد أغلقت سلطات الاحتلال المنافذ التي تربط غزة منذ مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. تم استئناف دخول المساعدات لغزة في مايو 2025 بعد جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين. دخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ في فبراير 2026 بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي. تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى غزة وخروج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثة، بما في ذلك المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس ومستلزمات الشتاء والمواد البترولية، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

