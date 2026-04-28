قافلة إغاثية مصرية ضخمة تنطلق نحو غزة.. وجهود مستمرة على معبر رفح

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 184 محملة بنحو 4685 طنًا من المساعدات الإنسانية، ويواصل خدماته على معبر رفح لاستقبال الجرحى وتسهيل إدخال المساعدات.

أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم عن إطلاق قافلة إغاثية ضخمة تحمل اسم «زاد العزة .. من مصر إلى غزة » رقم 184، متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية رئيسية لتنسيق وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. القافلة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتتضمن القافلة ما يقرب من 4685 طنًا من المساعدات المتنوعة، والتي تشمل سلالًا غذائية أساسية ودقيقًا بكمية تصل إلى 2620 طنًا، بالإضافة إلى أكثر من 405 أطنان من الأدوية العلاجية والمواد الإغاثية ومستلزمات العناية الشخصية الضرورية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت القافلة أيضًا حوالي 1660 طنًا من المواد البترولية الحيوية التي ستساهم في تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى في قطاع غزة، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمرضى والجرحى.

كما احتوت القافلة على أكثر من 1595 بطانية للوقاية من البرد القارس، و5460 قطعة ملابس لتوفير الدفء والحماية للسكان المتضررين. بالتوازي مع إرسال القافلة الإغاثية، يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية على معبر رفح البري، وذلك استعدادًا لاستقبال الدفعة الثامنة والثلاثين من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج ورعاية طبية عاجلة. يعمل فريق الهلال الأحمر المصري على تسهيل إجراءات العبور للمرضى ومرافقيهم، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان وصولهم إلى المستشفيات المصرية بأسرع وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الهلال الأحمر بتوزيع وجبات غذائية ساخنة وملابس ومستلزمات العناية الشخصية على الوافدين والمغادرين من خلال معبر رفح، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتوفير بعض الراحة لهم. كما يحرص الهلال الأحمر على توزيع «حقيبة العودة» على الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، والتي تحتوي على مواد غذائية أساسية ومستلزمات ضرورية لمساعدتهم على بدء حياتهم من جديد. ومنذ بداية الأزمة، لم يغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، بل ظل مفتوحًا لتسهيل حركة المساعدات الإنسانية والمرضى والجرحى.

وقد قام الهلال الأحمر المصري بتأهيل جميع المراكز اللوجستية وتعبئة أكثر من 65 ألف متطوع لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بكفاءة وفعالية. وقد تجاوزت كمية المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى الآن 900 ألف طن، مما يعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات.

يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير نظم إدارة الأراضي والمعلومات الجغرافية، وتحسين دقة البيانات المكانية المستخدمة في التخطيط العمراني والتنمية المستدامة. كما أعلنت الحكومة عن نشر مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين والمستحقين. بالإضافة إلى ذلك، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو الأنفاق الأهرامات، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة النقل العام وتسهيل حركة المواطنين في العاصمة.

ويعتبر مشروع محطة مترو الأهرامات من أهم المشاريع القومية التي تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين مستوى الخدمة في منطقة الأهرامات. وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين





