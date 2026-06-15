قافلة طبية مجانية تقدم 3877 خدمة صحية لأهالي قرية أهوة ببني سويف

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية علاجية مجانية في قرية أهوة، ضمن خطة القوافل العلاجية ومبادرة حياة كريمة، استفاد منها مئات المواطنين وقدمت آلاف الخدمات الطبية في تخصصات متعددة.

نفذت مديرية ال صحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية علاجية مجانية في قرية أهوة التابعة لمركز ومدينة بني سويف ، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية الهادفة إلى إيصال الخدمات الصحية للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه القافلة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وقد جرى تنفيذ القافلة على مدار يومين متتاليين، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي الذين توافدوا لتلقي الخدمات الطبية المجانية. وقد ضمت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية متنوعة شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والرمد والأسنان.

وتم تقديم الخدمات في أجواء تنظيمية ووقائية متكاملة، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر حرصاً على سلامة المواطنين. كما تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وإجراء 71 تحليلاً للدم و126 تحليلاً للطفيليات، و77 فحصاً بالموجات فوق الصوتية، و14 حالة أشعة عادية، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم. ولم تقتصر القافلة على الجانب العلاجي فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب التوعوي والتثقيفي، حيث تم تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطناً.

تناولت هذه الندوات موضوعات هامة مثل متابعة الحمل وتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وسلامة الغذاء والاستخدام الآمن للأدوية، بالإضافة إلى رسائل التوعية الخاصة بمبادرة 365 يوم سلامة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية. كما شملت القافلة فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 272 مواطناً، مما يساهم في الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض المزمنة وتقليل مضاعفاتها.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة 3877 خدمة صحية متنوعة، مما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله مديرية الصحة في الوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً. وتأتي هذه القوافل ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وقد أشاد أهالي قرية أهوة بهذه المبادرة التي خففت عنهم عناء السفر إلى المستشفيات العامة، وأعربوا عن شكرهم للقائمين عليها.

وتستمر مديرية الصحة ببني سويف في تنفيذ مثل هذه القوافل الطبية بشكل دوري، حيث يتم تحديد القرى الأكثر احتياجاً بناءً على بيانات دقيقة، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع التجهيزات اللازمة والأطباء المتخصصين. وتعتبر هذه القوافل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة في إطار مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من هذه القوافل لتغطية جميع قرى المحافظة





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