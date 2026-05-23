قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في القاهرة

قافلة دعوية مشتركة أطلقتها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في محافظة القاهرة. تضمنت القافلة خطبة الجمعة بعنوان: "يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية"، حيث أوضح السادة العلماء والدعاة فضل يوم عرفة ومكانته العظيمة، وبيّنوا أنه من أعظم الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والنفحات، ويباهى الله سبحانه وتعالى فيه بعباده أهل السماء. كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: "التحذير من إلقاء القمامة في الشوارع"، حيث شدد الأئمة والوعاظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء مخلفات الذبح في الطرقات والشوارع. وقد شارك في القافلة (10) من الأئمة والوعاظ، في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز دور المساجد في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الحضارة.

