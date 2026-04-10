قاليباف: تجربة التفاوض مع أمريكا فاشلة.. ووفد إيراني رفيع المستوى يبدأ محادثات في باكستان

أكد رئيس البرلمان الإيراني على فشل التفاوض مع أمريكا، ووصول وفد إيراني رفيع المستوى إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين. ووجه تحذيراً إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ودعا إلى دراسة تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب الإسرائيلية.

أكد رئيس البرلمان ال إيران ي محمد باقر قاليباف أن تجربة إيران في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائماً مصحوبة بالفشل الذريع. وصرح قاليباف في تصريحات صحفية له: إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لاتفاق حقيقي، يعترف بحقوق الشعب ال إيران ي ويضمن مصالحه، فسنجد منا استعداداً كاملاً للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل. وأضاف قاليباف : إيران ، رغم إظهارها نوايا حسنة ورغبتها في التوصل إلى حلول سلمية، لا تثق ب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياساتها المتقلبة وتناقضاتها المستمرة.

إن التاريخ يشهد على عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها، مما يجعل الثقة أمراً صعب المنال. هذا التصريح يأتي في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني. ويؤكد موقف إيران الثابت في ضرورة احترام حقوقها السيادية وتحقيق مصالحها الوطنية. \في سياق متصل، وصل وفد إيراني رفيع المستوى، برئاسة قاليباف، إلى باكستان لإجراء محادثات مهمة مع مسؤولين أمريكيين. وتهدف هذه المحادثات إلى بحث القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك الملف النووي والتوترات الإقليمية. ويعد هذا الاجتماع بمثابة فرصة نادرة للتواصل المباشر بين الجانبين منذ سنوات، مما يعكس رغبة الطرفين في استكشاف سبل جديدة لخفض التصعيد. وقد أعرب قاليباف عن قلقه إزاء التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، وأكد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما دعا المجتمع الدولي إلى لعب دور بناء في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام. وفي سياق آخر، وجه قاليباف تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهماً إياه بالتبعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومحذراً من أن هذه التبعية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة. \من ناحية أخرى، دعا قاليباف المجتمع الدولي إلى دراسة وتقييم تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها. وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على استمرارها، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والمعاناة في المنطقة. وفي سياق متصل، كشفت تقارير إخبارية أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يواجه تحدياً كبيراً في مسيرته المهنية من خلال مشاركته في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد. وأوضحت التقارير أن فانس يتفاوض مع إيران بهدف حل النزاع النووي وإنهاء الصراعات في المنطقة. وعلى الرغم من أهمية هذه المحادثات، إلا أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة بسبب الخلافات العميقة بين الجانبين. وقد أشار مسؤول أمريكي إلى أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل. وتؤكد هذه التطورات على مدى تعقيد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والحاجة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة قاليباف باكستان مفاوضات النزاع النووي ترامب نتنياهو جرائم حرب الأمم المتحدة

United States Latest News, United States Headlines