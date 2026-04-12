قاليباف: مبادرات إيرانية مستقبلية في إسلام آباد.. وأمريكا لم تكسب ثقتنا

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على طرح وفد بلاده لمبادرات مستقبلية خلال المفاوضات في إسلام آباد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من كسب ثقة الوفد الإيراني. وأوضح أن إيران تنظر للدبلوماسية كأداة هامة إلى جانب النضال العسكري، معرباً عن شكره لدولة باكستان على تسهيل المفاوضات.

وأشار إلى أن إيران دخلت المفاوضات بحسن نية وإرادة صادقة، لكن التجارب السابقة، وخاصة خلال فترات الحرب، أدت إلى فقدان الثقة بالجانب الآخر. وأكد قاليباف أن طهران تنظر إلى الدبلوماسية كأداة هامة إلى جانب النضال العسكري لاستعادة حقوق الشعب الإيراني، مشدداً على أن إيران لن تتردد في الدفاع عن إنجازاتها الوطنية. وأعرب عن امتنانه لدولة باكستان الصديقة والشقيقة على تسهيل عملية المفاوضات، موجهاً تحياته إلى الشعب الباكستاني. كما أشاد قاليباف بالوحدة الوطنية التي تجلت خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن إيران جسد واحد يضم 90 مليون روح، ومعرباً عن شكره وتقديره لجميع الإيرانيين الذين دعموا بلادهم في هذه الظروف. ووجه تحية خاصة لزملائه في الوفد المفاوض على جهودهم المكثفة التي استمرت لمدة 21 ساعة. ختم تصريحاته بالدعاء لإيران العزيزة بالازدهار والخلود





