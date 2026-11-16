رئيس البرلمان الإيراني يوضح أن عودة الهدوء للمنطقة تتطلب إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. بري يطالب بالانسحاب الكامل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، أن استقرار المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الحرب ال إسرائيل ية على لبنان. جاء هذا التأكيد في إطار متابعة التطورات الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار قاليباف إلى أن Tehran تولي اهتماماً خاصاً للملف اللبناني كجزء من شروطها ومطالبها أثناء المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن.

التحديات الأمنية والتفاوض مع واشنطن

يأتي هذا الموقف السياسي الإيراني amidst استمرار التوترات الإقليمية، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير 2026. وقد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي، لكن المواجهات تجددت مجدداً بين واشنطن وطهران في يوليو بعد تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الشاملة. وأكد قاليباف أن عدم إنهاء الحرب في لبنان يمنع عودة الهدوء، مطالباً بتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه.

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مواقف سياسية وقرارات دولية ملزمة

من جهة أخرى، شدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. اعتمد هذا القرار بالإجماع عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان. ويعتبر القرار حجر الزاوية في المواقف اللبنانية الرامية إلى استعادة السيادة الوطنية واستقرار الجنوب.

انتهاقات متكررة رغم التفاهمات الأمنية

على الرغم من التفاهم الإطاري الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في يونيو 2026، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان لا تزال مستمرة منذ 2 مارس الماضي. ينص هذا التفاهم على ترتيبات أمنية محددة تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني فيها لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة، إلا أن التطبيق الفعلي يلاقي عقبات كبيرة.

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الأضرار البشرية والوضع على الحدود

لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أجزاء من جنوب لبنان، وسط استمرار الاعتداءات التي تطال البلدات الحدودية وسكانها بشكل يومي. يعكس استمرار هذه الهجمات الفجوة بين النصوص المتفق عليها والواقع الميداني، مما يهدد باندلاع صراعات أوسع. وتظل المطالبات الدولية والمحلية موجهة نحو تطبيق القرار 1701 وتنفيد بنود التفاهم الأمني لضمان حماية المدنيين والجيش اللبناني.

مستقبل العلاقة الثنائية والمفاوضات

يعكس الاتصال الهاتفي بين محمد باقر قاليباف ونبيه بري الاهتمام الإيراني المتزايد بالمستقبل السياسي والعسكري للبنان. تهدف إيران من خلال هذا الملف إلى تعزيز تأثيرها في المفاوضات مع واشنطن، بينما يسعى البرلمان اللبناني إلى تحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية. يبقى الوضع الحالي حرجاً ويتطلب تحركات دبلوماسية سريعة لتجنب تصعيد جديد في المنطقة، خاصة مع استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في الجنوب.