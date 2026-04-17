قانون العقوبات المصري: تفصيل عقوبات البلطجة وأنواعها

يستعرض هذا التقرير عقوبات جريمة البلطجة حسب القانون المصري، موضحًا الظروف التي تغلظ فيها العقوبة لتصل إلى الإعدام، مع تفصيل للعقوبات المقررة في مختلف الحالات.

يحدد قانون العقوبات المصري بوضوح الإطار ال قانوني لجريمة البلطجة ، ويرسم خطوطًا فاصلة بين مختلف صورها، مانحًا المشرع الحق في تشديد العقوبات بناءً على طبيعة الفعل وظروف ارتكابه. تهدف هذه النصوص ال قانوني ة إلى حماية الأمن العام، وضمان سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وردع كل من تسول له نفسه ممارسة أي شكل من أشكال الترويع أو فرض السطوة على الآخرين.

وفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، فإن جريمة البلطجة تقع عندما يقوم شخص، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو أي من أقاربه المباشرين. ينطبق هذا التعريف إذا كان الهدف من الفعل هو ترويع المجني عليه، أو تخويفه بإلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه. كما تشمل الجريمة فرض السطوة على المجني عليه، أو إرغامه على القيام بعمل معين أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية الواجبة التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي فعل يهدف إلى تكدير الأمن أو السكينة العامة، ويكون من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، يعد جريمة بلطجة. وتختلف العقوبة المقررة لهذه الجريمة بناءً على الظروف المحيطة بارتكابها. ففي حال كان الفعل قد تم من قبل شخص واحد، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة. لكن سرعان ما تتضاعف هذه العقوبة وتشتد في حالات معينة. فإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو تم باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة بيضاء أو نارية، أو عصي، أو آلات أو أدوات حادة، أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومات، أو أي مواد أخرى ضارة، فإن العقوبة ترتفع لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات. كما تشديد العقوبة إذا وقع الفعل على أنثى، أو على شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وهذه التفصيلات تعكس حرص المشرع على حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز الشعور بالأمان لدى المجتمع. وتمتد العقوبة إلى أشد صورها، وهي الإعدام، في حالات استثنائية بالغة الخطورة. فإذا تقدمت جريمة البلطجة، أو اقترنت بها، أو ارتبطت بها، جريمة القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، فإن المتهم يواجه عقوبة الإعدام. هذه العقوبة المشددة تأتي كرسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع الجرائم التي تتخذ من البلطجة وسيلة لارتكاب جنايات كبرى تهدد حياة الأفراد واستقرار المجتمع. بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، ينص القانون في جميع الأحوال على وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، على ألا تقل مدة المراقبة عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات. تهدف هذه المراقبة إلى ضمان عدم عودة المحكوم عليه لارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين





