قانون الأسرة الجديد: إصلاح تشريعي شامل يحمي حقوق الطفل ويعزز استقرار الأسرة

يعتبر مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة مهمة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ويهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز استقرار الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل وتعديل بعض القضايا مثل النفقة والحضانة والولاية التعليمية.

أوضح المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد وإحالة مشروع قانون الأسرة للبرلمان تمثل خطوة بالغة الأهمية لإنهاء حالة الجمود التي طالت ملف قانون الأحوال الشخصية لسنوات.

وأشار الخولي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة Extra News إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية قوية تهدف إلى إحداث إصلاح تشريعي شامل يمس صميم الأسرة المصرية، مؤكداً أن القانون الجديد يمثل عصب الأسرة ويرتبط بكل أركانها، وعلى رأسها الأطفال.

وأكد على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع ومشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى صياغة عادلة وشاملة تعكس احتياجات المجتمع وتراعي بشكل خاص مصلحة الطفل الفضلى.

وذكر أن هناك مطالبات متزايدة من الآباء والأمهات لتعديل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالنفقة، وسن الحضانة، والولاية التعليمية، وحق المبيت، وغيرها من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة ورفاهية أفرادها.

وأضاف أن مشروع القانون المرتقب، والذي من المتوقع أن يصل من الحكومة في وقت قريب، يهدف إلى تحقيق توازن دقيق في العلاقة داخل الأسرة، وتعزيز العدالة بين جميع أطرافها، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل وضمان حقوقه وحمايته. كما يهدف القانون إلى الحد من النزاعات والخلافات بين الوالدين، والتي غالبًا ما تنعكس سلبًا على الأبناء وتؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي.

وأشار الخولي إلى أن القانون الجديد سيتضمن آليات مبتكرة تهدف إلى تحسين وتسهيل الإجراءات القانونية، من بينها مرونة في تقدير النفقات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشدداً على أن النفقات الحالية في كثير من الأحيان لا تتناسب مع مستوى الدخل ومعيشة الأفراد.

وذكر أيضًا أنه سيتم استحداث صندوق دعم الأسرة، وهو آلية جديدة من المتوقع أن تشملها أحكام القانون، ويهدف إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي للأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء عنها.

وأكد على أهمية النقاش حول قضايا مثل حق المبيت وحق الاصطحاب، منتقداً القيود الحالية التي تقتصر على رؤية الأبناء لمدة قصيرة في الأندية أو الأماكن العامة. وأوضح أن هذه القيود لا تسمح بتكوين علاقات طبيعية وصحية بين الطفل ووالده، مؤكداً على حق الطفل في المبيت بصفة دورية وكذلك الحق في الاصطحاب خلال فترات الإجازات، لتعزيز الروابط الأسرية.

وأشار إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة باختيار الأم للمدارس وسداد المصروفات المدرسية التي قد تكون باهظة وتتجاوز قدرة الأب على الدفع، مؤكدًا على ضرورة تنظيم الولاية التعليمية بشكل يضمن مصلحة الطفل ويراعي حقوق الوالدين.

كما تطرق إلى معالجة إشكاليات ترتيب الحضانة في حال زواج الأم مرة أخرى، وضرورة ضمان عدم حرمان الأب من رعاية أبنائه، وتوفير بيئة أسرية مستقرة للأبناء بدلاً من تربيتهم في منزل الزوج الجديد للأم.

وشدد على أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الأسرة وتعزيز تماسكها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.





