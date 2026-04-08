قانون جديد يفرض عقوبات مشددة على مخالفات حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

يفرض القانون رقم 29 لسنة 2023 عقوبات مالية وسجنية صارمة على المخالفين لقواعد حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن العام.

يُعزز ال قانون رقم 29 لسنة 2023، الذي صدر بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وال كلاب ، من الإجراءات ال قانون ية الصارمة، وذلك من خلال فرض عقوبات مالية كبيرة ورادعة على المخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط وتنظيم حيازة وتربية ال كلاب والحيوانات الخطرة، والحد من أي تجاوزات قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام وسلامة المجتمع. يضع ال قانون آليات واضحة للترخيص والضوابط الخاصة بتداول وتربية هذه الحيوانات، مما يضمن تطبيقًا فعالًا لل قانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

يتضمن القانون تفصيلاً دقيقًا للعقوبات، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقانون.\تُشدد العقوبات المالية الواردة في القانون على المخالفين، حيث تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه المسألة. تنص المادة 15 من القانون على فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام القانون، سواء بحيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون الحصول على ترخيص مسبق، أو في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو في حال تجاهل اتحادات العقارات والتجمعات السكنية للضوابط الخاصة بدخول الحيوانات الخطرة إلى هذه الأماكن. كما ينص القانون على مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو زيادة عدد الحيوانات المخالفة. أما المادة 16 من القانون، فتفرض عقوبة أشد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال تسببت المخالفة في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بما في ذلك عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي أمراض معدية أو وبائية، مما يؤكد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. وتعكس هذه العقوبات الصارمة حرص المشرع على حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن عدم الالتزام بالقانون.\بالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، ينص القانون على عقوبات إضافية على المخالفين الذين يتسببون في إلحاق الضرر بالآخرين. تنص المادة 17 من القانون على أن كل من يتعدى على غيره باستخدام حيوان خطير أو كلب، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه. وفي حال ثبوت سبق الإصرار أو الترصد، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه. هذا التشديد في العقوبات يعكس رؤية الدولة في حماية المواطنين من أي اعتداءات قد تحدث باستخدام الحيوانات الخطرة، ويؤكد على ضرورة احترام القانون والالتزام به لضمان سلامة الجميع. إن هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن العام وحماية حقوق المواطنين، وضمان بيئة آمنة وصحية للجميع. ومن خلال تطبيق هذا القانون بفعالية، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في تربية الحيوانات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم للحفاظ على سلامة المجتمع





