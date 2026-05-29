قانون الضمان الاجتماعي الجديد يحدد ضوابط دعم تكافل النقدي المشروط

يحدد القانون الجديد ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط تكافل للفئات الأكثر احتياجا، مع ربط الدعم بتحسين مؤشرات التعليم والصحة.

يحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط المعروف باسم تكافل، وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجا مع ربط الدعم بتحسين مؤشرات التعليم والرعاية الصحية للأسر المستفيدة.

يستهدف القانون توفير حماية اجتماعية أكبر للأسر الأولى بالرعاية، خاصة ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، إلى جانب دعم الاستثمار في البشر من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. وقد حدد القانون خمس فئات يحق لها الحصول على هذا الدعم، وهي الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء حتى مع اختلاف محل الإقامة، والأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.

كما وضع القانون عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها لاستمرار صرف الدعم النقدي بشكل كامل، مع إمكانية خصم جزء من الدعم أو وقفه نهائيًا حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة. من أبرز هذه الشروط التزام الأسرة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة النمو والحصول على التطعيمات المقررة وفق برامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

كما اشترط القانون انتظام الأبناء من سن ست إلى ثمانية عشر عامًا في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن ثمانين في المائة خلال كل فصل دراسي، بالإضافة إلى انتظام الطلاب من سن ثمانية عشر إلى ستة وعشرين عامًا في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع تحقيق النجاح السنوي. وأجاز القانون الاستثناء من بعض شروط الحضور أو الانتظام الدراسي في الحالات القهرية وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية وقرار من الوزير المختص.

ويعتبر التحول إلى الدعم النقدي المشروط خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق، حيث يسهم في تقليل الهدر الذي كان يحدث في أنظمة الدعم العيني السابقة. فبدلا من دعم السلع بشكل عام، يتم توجيه الدعم مباشرة للأسر المستحقة وفق معايير دقيقة، مما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلا. كما أن ربط الدعم بشرط الالتزام ببرامج الصحة والتعليم يحفز الأسر على الاستثمار في أطفالها، مما ينعكس إيجابا على مؤشرات التنمية البشرية في المجتمع.

وتشير التجارب الدولية إلى أن برامج الدعم النقدي المشروط نجحت في خفض معدلات الفقر وتحسين الصحة والتعليم في العديد من الدول. وفي مصر، يأتي هذا القانون ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أشاد خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تحل مشاكل كثيرة للدولة وتضمن عدالة توزيع الدعم. كما أنها تخلق حافزا للأسر لتحسين أوضاعها الصحية والتعليمية، مما يعزز فرصها في الاندماج في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتها.

ويشمل القانون تفاصيل دقيقة حول الفئات المستحقة للدعم. فالأسر المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين هم الفئة الأساسية، وتشمل أيضا الأسر التي قد اختلف محل إقامة أحد أفرادها لأسباب عمل أو دراسة. أما الأسرة المعالة فهي التي يعولها شخص غير قادر على العمل أو ذو دخل محدود. وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل تحصل على الدعم مؤقتا لحين خروج المعيل.

وأسرة المجند تحصل على الدعم أثناء فترة الخدمة العسكرية. والأسرة مهجورة العائل هي التي تخلى عنها المعيل دون سند قانوني. كما تتضمن الشروط متابعة الحوامل والمرضعات للفحوصات الدورية، وتطعيم الأطفال وفق الجدول الوطني، وانتظام الأطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي أو الفني. أما طلاب الجامعات والدراسات العليا فيشترط النجاح السنوي وانتظام الحضور.

وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط، يتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه بشكل مؤقت أو دائم حسب تكرار المخالفة. وتترك الاستثناءات للحالات القهرية مثل الأمراض المزمنة أو الظروف القاهرة، بموجب قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي متابعة تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، من خلال قاعدة بيانات موحدة لربط الدعم بمؤشرات الأداء





