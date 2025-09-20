قانون التأمينات الاجتماعية يعزز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر

يوفر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر حماية شاملة للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك المعاشات والتأمين الصحي والتعويضات في حالة إصابات العمل. تعرف على الشروط والإجراءات وكيفية الاشتراك.

فتح قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الباب على مصراعيه أمام العمالة غير المنتظمة في مصر للحصول على مظلة تأمينية شاملة، وذلك لأول مرة. يأتي هذا التحرك في ضوء الأهمية البالغة لهذه الشريحة من العمالة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في البلاد. يشمل هذا القانون العاملين في قطاعات حيوية مثل البناء، الزراعة، الصيد، والباعة الجائلين، وغيرهم ممن يفتقرون إلى عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية تقليدية.

الهدف الرئيسي هو حماية حقوق هذه الفئة وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم، تضمن لهم الحصول على معاش تقاعدي، وتأمين صحي، وخدمات اجتماعية أخرى تعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي.\يعتبر نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في مصر. يتيح هذا القانون للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، مما يمنحهم حقوقًا مماثلة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. تشمل هذه الحقوق الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ سن التقاعد المحدد قانونًا، أو في حالات العجز أو الوفاة، وذلك بناءً على مدة الاشتراك ومساهماتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون توفير تأمين صحي شامل، يغطي تكاليف العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية ومؤسسات التأمين الصحي. كما يشمل النظام توفير تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب، مما يوفر حماية إضافية للعمالة غير المنتظمة في مواجهة المخاطر المرتبطة بظروف عملهم.\حدد قانون التأمينات الاجتماعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من هذا النظام التأميني الجديد. من بين هذه الشروط، يجب أن يكون العامل من الفئات التي تنطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة، مثل عمال المقاولات، الزراعة، الصيد، والباعة المتجولين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئات قد تتغير مع تطور الاقتصاد واحتياجات سوق العمل. كما يشترط القانون ألا يكون العامل مشتركًا في أي نظام تأميني آخر، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، لضمان عدم الازدواجية في الاستفادة من المزايا التأمينية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاشتراك تقديم المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي السارية، وأي مستندات أخرى تثبت مزاولة المهنة، مثل شهادة مزاولة المهنة أو ترخيص العمل. أما بالنسبة لعملية الاشتراك، فقد تم تبسيطها لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية. يجب على العامل التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمنطقته وطلب الاشتراك في النظام الخاص بالعمالة غير المنتظمة. ثم، يتم تقديم المستندات المطلوبة وسداد الاشتراك التأميني الشهري، والذي يتم تحديده بناءً على فئة الدخل المحددة في القانون، مما يضمن عدالة توزيع الأعباء المالية وتوفير تغطية تأمينية مناسبة.\بمجرد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحصل العامل غير المنتظم على مجموعة واسعة من المزايا. أهمها هو الحق في الحصول على معاش شهري عند بلوغ سن الستين عامًا، أو السن القانونية المحددة للتقاعد وفقًا للتعديلات التشريعية، أو في حالة العجز أو الوفاة. يتم تحديد قيمة المعاش بناءً على مدة الاشتراك والمساهمات المالية التي دفعها العامل طوال فترة عمله. إضافة إلى ذلك، يحصل العامل على تأمين صحي شامل، يغطي تكاليف العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية ومؤسسات التأمين الصحي، مما يخفف الأعباء المالية المتعلقة بالرعاية الصحية. كما يضمن القانون توفير تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب، مما يوفر حماية إضافية للعمالة غير المنتظمة في مواجهة المخاطر المرتبطة بظروف عملهم. هذه المزايا تعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي شاملة لجميع فئات المجتمع، وضمان حياة كريمة ومستقبل آمن للعمالة غير المنتظمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

التأمينات الاجتماعية العمالة غير المنتظمة المعاشات التأمين الصحي الحماية الاجتماعية

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين