قبرص تستهدف بدء إنتاج الغاز من حقل «كرونوس» في 2028

رئيس قبرص يؤكد دور بلاده في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي عبر اكتشافات الغاز الطبيعي وحقل كرونوس الذي سيبدأ إنتاجه عام 2028.

أكد الرئيس ال قبرص ي نيكوس كريستودوليدس، في تصريحات مهمة نقلتها شبكة الأخبار الأمريكية، أن الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي قبالة السواحل الجنوبية لجمهورية قبرص تمثل فرصة استراتيجية وجوهرية أمام الاتحاد الأوروبي.

وأشارت هذه التصريحات إلى أن هذه الموارد يمكن أن تسهم بشكل فعال في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتنويع مصادر الإمدادات، مما يقلل من الاعتماد على الموردين التقليديين. وأشار الرئيس القبرصي إلى أن الإنتاج التجاري للغاز من حقل كرونوس، الذي يُعد الأول من نوعه المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج الفعلية، من المزمع أن يبدأ خلال النصف الأول من عام 2028.

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ووصف كريستودوليدس هذه الخطوة بأنها بداية لمسار واعد، مشيراً إلى أن قبرص أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من معادلة الطاقة الأوروبية، مما يتيح للمكتسب تعزيز تنوع مصادره وترسيخ استقلاليته في هذا المجال الحيوي.