قبض الأمن على صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات رقص مخالفة للآداب العامة بهدف تحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي وإحالتها للنيابة.

ألقت الأجهزة الأمن ية بمحافظة الإسكندرية القبض على إحدى صانعات المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب رصد نشاطها الذي اعتمد على نشر مقاطع فيديو تتضمن استعراضاً ورقصاً يتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة. جاء هذا الإجراء بناءً على تحقيقات دقيقة استغرقت فترة من الوقت، حيث تم استهداف المتهمة في دائرة قسم شرطة باب شرق ب الإسكندرية ، بعد إثبات تورطها في بث محتوى يهدف صراحةً إلى إثارة الجدل وزيادة التفاعل الرقمي.

دوافع نشر المحتوى المخالف للقيم

أوضحت التحقيقات الأولية أن الدافع الرئيسي وراء نشر هذه المقاطع المخالفة كان السعي الجشع لتحقيق عوائد مالية طائلة من خلال زيادة نسب المشاهدات والاشتراكات في الحسابات الخاصة بها. اعترفت المتهمة تفصيلياً أثناء الاستجواب بأنها كانت تدرك تماماً أن طبيعة الفيديوهات التي تقوم بإنتاجها وبثها عبر حساباتها المتعددة تخدش الحياء العام، لكنها فضلت المخاطرة بالآثار القانونية مقابل المكاسب المادية السريعة التي تجلبها مثل هذه المحتويات المثيرة للجدل على منصات الإنترنت الحديثة.

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دور حماية الآداب في كشف التهمة

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة هي الجهة الأولى التي رصدت هذه المقاطع المخالفة ووضعت يدها على التفاصيل الدقيقة للحسابات المعنية. قامت الإدارة بتوثيق المخالفات وإعداد التقارير اللازمة التي توضح مدى انحراف المحتوى المنتشر عن الضوابط الشرعية والأخلاقية السائدة في المجتمع المصري، مما دعا إلى تنسيق جهود مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان القبض على المتورطة في أسرع وقت ممكن دون التسبب في انتشار أوسع للمحتوى.

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التنسيق الأمني والقبض النهائي

بعد إتمام إجراءات التقنين القانوني اللازم والتنسيق المكثف بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة، تم إطلاق العنان للفرق الميدانية لاستهداف المتهمة في مقر إقامتها أو مكان وجودها بدائرة قسم شرطة باب شرق. نجحت العملية الأمنية في القبض عليها بحجز الأجهزة التي استخدمتها في بث المواد المخالفة، وتم تفتيشها وتحري وقائعها بدقة، حيث تبين خلال التحقيقات وجود معلومات جنائية مسجلة عليها سابقاً، مما زاد من خطورة الموقف القانوني الذي تواجهه.

الإجراءات القانونية وإحالة القضية

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية مع المتهمة، والتي أقرت فيها بجميع التهم الموجهة إليها بشأن بث مقاطع الفيديو المخالفة للآداب العامة بهدف الربح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة وفقاً لنصوص القانون الجنائي المصري. تم إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الدقيقة وفرض العقوبات المناسبة التي تقررها جهة القضاء المختصة، فيما يمثل رسالة واضحة بأن أي انتهاك للآداب العامة بغرض المصالح المادية لن يمر دون محاسبة قضائية صارمة.