قبول وزارة التربية والتعليم لـ 14.1 ألف معلم في المحافظات الحدودية لتعزيز المنظومة التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قبول 14 ألفا و100 معلم للعمل في المحافظات الحدودية وإصدار قرار منح شهادات الصلاحية لمزاولة المهنة لدعم المنظومة التعليمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن قبول جميع المعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في المحافظات الحدودية ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى سد العجز الشديد في أعداد المعلمين ودعم المنظومة التعليمية في تلك المناطق الحيوية. جاء هذا القرار من أجل ضمان استمرارية العملية التعليمية وتلبية الاحتياجات الملحة للمدارس التي تعاني من نقص في الكوادر التدريس.

إجراءات القبول والاستلام الفعلي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي أن الوزارة تقوم حاليًا باستكمال كافة الإجراءات الرسمية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لاستلام المعلمين المقبولين وتكليفهم بالعمل فعليًا. تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى دعم المدارس في المحافظات الحدودية وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة لضمان انتظام الدراسة وتلبية احتياجات المدارس العاجلة من المعلمين.

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منح شهادة الصلاحية والبدل المالي

في سياق متزامن، أعلنت وزارة التعليم عن صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 224، والذي تاريخ صدوره هو 26 أكتوبر 2026. ينص هذا القرار على منح المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم رسميًا.

رعاية الوزارة وتشرف التنفيذ

يأتي إصدار هذا القرار الهام تحت رعاية مباشرة من الوزير محمد عبد اللطيف، الذي يشرف على تفعيل السياسات التعليمية الجديدة. كما يتولى الإشراف المباشر على تنفيذ هذا القرار نادية عبد الله، مستشارة الوزير المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وهالة عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين، لضمان الدقة في التطبيق.

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الاستقرار الوظيفي والدعم القانوني

أكدت وزارة التعليم أن القرار يتضمن منح شهادة الصلاحية لجميع المستوفين للشروط القانونية، بالإضافة إلى صرف بدل الاعتماد المقرر قانونًا للمعلمين المعينين. يبدأ صرف هذا البدل اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار التعيين من المحافظ المختص، مما يدعم الاستقرار الوظيفي للمعلمين ويعزز جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية الشاملة.

التحديات والإنجازات الإدارية

يأتي هذا القرار بعد جهود كبيرة تبذلها وزارة التعليم لحل 14.1 ألف شكوى في قطاع التعليم خلال شهر أكتوبر، مما يعكس التركيز على تحسين بيئة العمل. هذا الإنجاز يبرز التزام الحكومة بمتابعة ملفات المعلمين وتحسين أوضاعهم، مما يساهم في رفع الكفاءة التعليمية العامة.