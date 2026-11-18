ظهور صور لتفاعل قبيلة أوا المنعزلة مع فريق حكومي في البرازيل يسلط الضوء على تهديدات قطع الأشجار ويدفع الوكالة البرازيلية لتفعيل خطط الطوارئ الصحية.

كشفت صور نادرة تم نشرها حديثاً عن تواصل غير مسبوق لـ قبيلة أوا المنعزلة مع الحكومة البرازيل ية، حيث طلب نحو 20 شخصاً من هذه القبيلة الحصول على الطعام من فريق حكومي. جاء هذا اللقاء الذي وصفه الخبراء بأنه تاريخي في منطقة بولاية مارانهاو شمال شرقي البرازيل ، مما يؤكد الضغوط الهائلة التي تواجه هذه المجموعة بسبب التوسع في الأنشطة البشرية داخل غابات الأمازون.

نشرت منظمة سيرفايفال إنترناشيونال البريطانية المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، الثلاثاء، هذه الصور التي توثق اللقاء الذي جرى قبل يوم واحد فقط، حيث طلب أفراد من القبيلة التواصل للحصول على الغذاء. وتُعرّف المنظمة الشعوب الأصلية غير المتصلة بأنها مجموعات تتجنب التواصل مع الغرباء ولا تربطهم بهم علاقات دائمة، رغم علمهم بوجود العالم الخارجي، مما يجعل هذا اللقاء استثناءً نادراً في التاريخ الحديث.

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آليات الحماية والسياسات الحكومية

أكدت الوكالة البرازيلية لشؤون السكان الأصليين فوناي أنها تراجع حالياً مقاطع الفيديو والروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر تفاعل أفراد القبيلة مع قرية في أراضي أرايبويا. ووضحت الوكالة أنها فعّلت خطة طوارئ للتعامل مع حالات التواصل الجديدة، مع التركيز الشديد على تقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها السكان الأصليون الذين لا يملكون مناعة ضد الأمراض الخارجية.

أوضحت فوناي أن سياسة الدولة البرازيلية لا تزال قائمة على عدم السعي لإقامة اتصال رسمي مع هذه المجموعة المعزولة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية سلامتهم. وينتمي شعب أوا إلى مجموعة لغات توبي-غواراني، ويعيش بشكل رئيسي في شمال غرب ولاية مارانهاو، حيث يختار بعض أفراده العيش في عزلة طوعية بعيداً عن تأثيرات الحضارة الحديثة.

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المواقف الدولية والتهديدات البيئية

أوضحت منظمة سيرفايفال إنترناشيونال أن أفراد قبيلة أوا المنعزلين يتعرضون لضغوط شديدة بسبب توغل المتسللين في أراضيهم من جميع الاتجاهات. وتقول مديرة المنظمة كارولين بيرس إن هذا الوضع يدفع السكان إلى الانكماش داخل مساحة متزايدة الصغر من غابات الأمازون، محاطة بمناطق دمار ناتج عن أنشطة غير قانونية.

وقد طلبت المنظمة نشر الصور بناءً على طلب مجموعة من السكان الأصليين تُعرف باسم حراس الأمازون، الذين ينشطون في مواجهة قطع الأشجار غير القانوني وتربية الماشية. وتواجه هذه المجموعات تهديدات متزايدة نتيجة التوسع في أنشطة التعدين وقطع الأشجار وتربية الماشية بصورة غير قانونية خلال العقود الأخيرة.

الآثار المستقبلية وحجم الأزمة

حددت منظمة سيرفايفال إنترناشيونال 196 مجموعة من السكان الأصليين غير المتصلين بالعالم الخارجي في 10 دول بأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ. وأشارت التقارير إلى أن نحو 95% من هذه المجموعات تعيش في منطقة الأمازون، بينها 124 مجموعة في البرازيل وحدها، مما يعكس خطورة الوضع على التنوع البيولوجي والبشري.

من جانبها، قالت منظمة السكان الأصليين في مارانهاو COAPIMA، الثلاثاء، إن اللقاء مع أفراد قبيلة أوا يؤكد أهمية التعامل بحذر من قبل الجهات المسؤولة. وشددت المنظمة على ضرورة الانتباه للمخاطر التي قد تنتج عن التواصل غير المخطط له، خاصة احتمالات تعرض السكان المنعزلين للأمراض والتهديدات التي تمس سلامتهم جسدياً وبيئياً.