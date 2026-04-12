قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية يجمع بين الفرح والوحدة الوطنية

أقيم قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، وسط حضور كبير من الشخصيات الدينية والرسمية والشعبية، في جو من الفرح والروحانية. وقد أكد البابا على أهمية السلام والتعايش المشترك، وشكر الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة على دعمهم.

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني في جو من الفرح والبهجة ووسط حضور كبير من رجال ال دين والمسؤولين والشخصيات العامة. وقد عبرت هذه المناسبة عن الوحدة الوطنية والتآخي بين جميع أطياف المجتمع ال مصر ي، مؤكدة على قيم المحبة و السلام والتعايش المشترك. وقد ترأس البابا تواضروس الثاني القداس، وقدم عظة روحانية عميقة، تناول خلالها معاني عيد القيامة وأهميته في حياة المسيحيين والعالم أجمع.

وقد عبر عن أمله في أن يسود السلام والاستقرار جميع أنحاء العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات ونزاعات. وقد دعا البابا إلى التمسك بالأمل والرجاء والإيمان بأن القيامة تمثل بداية لحياة جديدة قائمة على النور والمحبة. كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة على دعمهم ومشاركتهم في هذه المناسبة الدينية الهامة، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز التماسك المجتمعي واحترام التنوع الديني والثقافي في مصر. وقد حضر القداس عدد كبير من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات الدولة، الذين حرصوا على تقديم التهاني بعيد القيامة، مما يعكس روح المشاركة والتقدير المتبادل بين جميع أطياف المجتمع. وقد كانت الأجواء روحانية مفعمة بالفرح والرجاء، حيث تفاعل الحضور مع الصلوات والتراتيل والأناشيد الدينية التي أقيمت خلال القداس. كما حرص البابا تواضروس الثاني في عظته على التأكيد على أهمية دور الكنيسة في تعزيز قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك في المجتمع المصري، ودعا إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. وقد شهد القداس أيضًا مشاركة عدد من كبار المسؤولين ورجال الدين، الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد القيامة. وقد أقيمت الاحتفالات بعيد القيامة في جميع الكنائس والأديرة في مصر، وسط أجواء من الفرح والبهجة، تعبر عن عمق الإيمان والروحانية للمسيحيين المصريين. وقد دعا البابا تواضروس الثاني إلى نشر قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع أبناء الوطن، مؤكداً على أن الوحدة الوطنية هي أساس قوة واستقرار مصر. وقد اختتم البابا عظته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم السلام كافة أرجاء العالم، مؤكداً على أن الصلاة تبقى أقوى سلاح لنشر السلام وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما شهدت المناسبة إشادة بالدور الذي تلعبه المرأة المصرية في المجتمع، وتأكيد على أهمية دورها في تعزيز قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك. وقد كان الاحتفال بعيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمثابة رسالة قوية للعالم أجمع، تؤكد على قوة الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي في مصر





