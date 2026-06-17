قداسة البابا تواضروس الثاني يتفقد كنائس الإسكندرية ويؤكد على أهمية قانون الشركة في الحياة الروحية

تفاصيل زيارة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة القديسين بالأسكندرية، حيث ألقى عظة حول الشركة المسيحية وتاريخ الخدمة في منطقة دنا شرق.

شهدت مدينة الإسكندرية زيارة رعوية مباركة من قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قام قداسته بزيارة كنيسة القديسين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا هرمينا السائح بمنطقة دنا شرق.

هذه الزيارة لم تكن مجرد لقاء عابر، بل كانت تظاهرة روحية اجتمع فيها الآباء والشمامسة والشعب في أجواء من الفرح والخشوع. وقد تم نقل أحداث هذه الزيارة والعظة التي ألقاها قداسة البابا عبر القنوات الفضائية المسيحية المتخصصة، بالإضافة إلى قناة C.O. C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، لضمان وصول الرسالة الروحية إلى أكبر عدد من المؤمنين في كل مكان.

شارك في هذه المناسبة عدد من الرتب الكنسية الرفيعة، منهم الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، مما عكس مدى الاهتمام بهذه المنطقة والخدمة القائمة فيها. وفي لفتة تقديرية، رحب القمص شنودة أنيس، كاهن الكنيسة، بقداسة البابا بكلمات مؤثرة تعبر عن امتنان شعب الكنيسة ومنطقة دنا شرق لهذه الزيارة الكريمة.

من جانبه، استعرض نيافة الأنبا هرمينا التاريخ العريق لهذه الكنيسة التي تقع في منطقة عزبة دنا، والمشهورة بلقب أرض الأرز، مسلطاً الضوء على التحديات والصعوبات التي واجهت الخدمة في بداياتها. وأشار نيافته إلى أن بذور الخدمة في هذه المنطقة بدأت في الثامن من يوليو عام 1973م على يد المتنيح القمص قسطنطين نجيب، ثم تعززت هذه الخدمة بسيامة القمص عبدالمسيح لبيب في يناير 1974م.

كما تناول الأنبا هرمينا الدلالات الروحية لارتباط أعياد شفيعي الكنيسة، مشيراً إلى أن هذه الكنيسة كانت مهداً لإنتاج أول أيقونة للقديس هرمينا السائح، وهي الأيقونة التي اشتهرت في كافة أعمال الكرازة. وقد أثنى قداسة البابا على المظهر الجمالي للكنيسة، واصفاً لونها الأبيض الناصع بأنه يشبه الجوهرة اللامعة التي تنير المنطقة، رابطاً ذلك بتسابيح يوم الاثنين التي تؤكد أن الله هو النور وساكن في النور، داعياً المؤمنين أن تظل قلوبهم وبيوتهم منيرة دائماً بنور الإيمان والخدمة.

وانتقل قداسة البابا في حديثه إلى الجانب التعليمي والروحي من خلال استكمال سلسلته الشهيرة بعنوان قوانين روحية للحياة، حيث ركز في هذه العظة على قانون الشركة. واستند البابا في شرحه إلى نصوص من سفر أعمال الرسل، وتحديداً الأصحاح الثاني، حيث قرأ الآيات التي تصف حالة المؤمنين الأوائل وكيف أنهم كانوا معاً وكان كل شيء بينهم مشتركاً. وأوضح قداسته أن الشركة ليست مجرد نظام اجتماعي أو تعاون مادي، بل هي طبيعة مستمدة من طبيعة الله ذاته.

فالله الخالق العظيم، في كرمه اللامتناهي، أراد أن يشرك الإنسان في نعمة الوجود، وهذا الإشراك هو أساس العلاقة بين الخالق والمخلوق. وأشار البابا إلى أن هناك ثلاثة ركائز أساسية منحها الله للإنسان ليكون على صورته ومثاله، وهي تعزز من مفهوم الشركة والاتحاد الروحي، مما يجعل المؤمن يعيش حالة من التناغم مع أخيه في الإيمان ومع الله. واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني كلماته بالتأكيد على أن تطبيق قانون الشركة في الحياة اليومية يساهم في بناء مجتمع كنسي متماسك يسوده الحب والتضحية.

وأوضح أن الشركة الحقيقية تظهر في المساندة وقت الشدة والمشاركة في الفرح، وهو ما يحول الكنيسة من مجرد مبنى إلى جسد واحد حي يتحرك بروح واحدة. شدد قداسته على أن النور الذي يرمز إليه لون الكنيسة الأبيض يجب أن ينعكس في سلوكيات المؤمنين من خلال المحبة غير المشروطة والعطاء دون مقابل.

وقد تركت هذه الكلمات أثراً عميقاً في نفوس الحاضرين، الذين وجدوا في توجيهات البابا خارطة طريق للنمو الروحي والاجتماعي، مؤكدين على أهمية التمسك بهذه القوانين الروحية في مواجهة تحديات العصر الحديث، لتبقى الكنيسة دوماً منارة للسلام والمحبة في قلب مدينة الإسكندرية العريقة





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