قرار مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق العام 2026/2027

موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرار ترشيد الإنفاق العام لعام 2026/2027، ويستهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20٪ والوقود بنسبة 30٪ لمواجهة التحديات الإقليمية.

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع القرار الخاص بتطبيق ضوابط ل ترشيد الإنفاق العام في جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2026/2027. جاء هذا التوافق في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تستدعي إعادة ترتيب أولويات الميزانية لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للأزمة الحالية على الاستقرار المالي والاقتصادي.

مدد التطبيق والضوابط التنفيذية للقرارات

تسري أحكام هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء على كافة موازنات الأجهزة الإدارية والإدارات المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل به، مع إمكانية التمديد إذا دعت الحاجة. أكد القرار أن تطبيق قواعد الترشيد يجب ألا يؤثر سلباً على قدرة هذه الجهات في أداء الخدمات الأساسية التي تقدمها أو تنفيذ الأدوار المنوطة بها ضمن مسؤولياتها الرسمية.

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شمل القرار تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية قطاع التمويل وإدارة الدين لاستخدام المكون الأجنبي في أي صنف من أصناف الصرف. كما حظر اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى زيادة المصروفات في أبواب الموازنة العامة دون تنسيق مسبق مع وزارة المالية وعرضه على مجلس الوزراء.

أهداف ترشيد الاستهلاك وتوجيه الموارد الذاتية

أكدت الضوابط العامة على أهمية توجيه جميع الجهات الحكومية للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جزء من احتياجاتها، مما يسهم في تخفيف العبء عن الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة العامة والتي تعتمد على وسائل الاقتراض المختلفة. كما التزم القرار بترشيد كافة أعمال السفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، مشروطة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمّل الجهة الداعية لكافة التكاليف بعد موافقة السلطة المختصة.

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ألزم القرار جميع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة تتراوح حول 20% مقارنة بمتوسط المعدلات الفعلية في نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2026. بالإضافة إلى ذلك، طلب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مع حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا للأغراض المحددة والمصرح بها في القرار.

إجراءات دعم المشاريع القومية والحفاظ على الخدمات الأساسية

تم إلزام الجهات بإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشاريع القومية كثيفة الاستهلاك للوقود مثل السولار والمازوت والبنزين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف دورياً وإمكانية التمديد في حال استمرار الأزمة. يشترط وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% في هذه المشاريع، واعتمادها من السلطة المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ومجلس الوزراء.

استثنى القرار وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وقطاع الأمن القومي، بالإضافة إلى الفوائد وأقساط القروض والمعاشات الضمانية وبرامج التكافل والكرامة ودعم السلع التموينية. كما استثنى المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية واعتبار ما أنفقه في العام المالي 2025/2026 حداً أقصى للإنفاق في هذا الصدد.

حظر الإنفاق على الدعاية والمؤتمرات والترفيه

حظر مشروع القرار الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات وعلاقات عامة، وكذلك الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية ومستلزمات الألعاب الرياضية. شمل الحظر أيضاً الاشتراك في المؤتمرات داخلياً وخارجياً دون موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، ومقابل الانتقال للسفر بالخارج وتكاليف إقامة المعارض.

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تم تجميد نسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المالية المتعلقة بغيرها من أوجه الصرف في الباب الثاني شراء السلع والخدمات. كما حظر الصرف على الجوائز والأوسمة في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مع توجيه جميع الجهات لترشيد أي أوجه صرف أخرى ترى إمكانية ترشيدها في هذا الباب لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة المالية.