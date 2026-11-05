قرار مدبولي بحافز الجدارات للمعلمين 4000 جنيه شهرياً

رئيس الوزراء يصدر قراراً بجعل حافز الجدارات 4000 جنيه شهرياً متاحاً للمعلمين المتميزين في التعليم والأزهر اعتبارا من أول أكتوبر لمدة 9 أشهر مع اشتراطات محددة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بإقرار حافز الجدارات المالي للمعلمين العاملين في قطاعي التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى قطاع الأزهر الشريف. يهدف هذا القرار إلى تحفيز الكوادر التعليمية المتميزة وتعزيز جودة العملية التربوية عبر تقديم حوافز مالية شهرية مستقلة.

تفاصيل المبلغ ومدة السداد الشهرية

يقرر القرار أن يُصرف مبلغ حافز الجدارات اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي، وتكون مدة الصرف لمدة تسعة أشهر متواصلة. يُمنح هذا الحافز للفئات المتميزة من العاملين تحت مسمى "حافز الجدارات" بعد استيفاء الشروط القانونية المحددة.

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يتم تحديد الحد الأقصى لهذا المبلغ الشهري بألفين وأربعمائة جنيه مصري (4000 جنيه) لكل معلم مستحق. يتم وضع هذا المبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، حسب طبيعة المؤسسة التعليمية، لتوزيعه وفقاً للوائح المعتمدة.

يشترط القانون أن يكون المستفيد من هذا الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة تحت الباب الأول الخاص بـ "الأجور وتعويضات العاملين" في موازنات مديريات التربية والتعليم أو هيئات الأزهر الشريف. يُصرف هذا الحافز خصماً من بند رقم (3) الخاص بـ "مكافآت نوع (1) جهود غير عادية".

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الشروط القانونية لاستحقاق الحافز المالي

يجب أن يستوفي المعلم النصاب الأسبوعي للحصص المقرر له داخل الفصل الدراسي أو المعهد الأزهري بشكل كامل خلال كل شهر لضمان الاستحقاق. هذا الشرط يضمن الحفاظ على الانتظام الوظيفي والحضور الفعلي داخل المؤسسات التعليمية.

يشترط أيضاً ألا يقل تقدير الكفاية الوظيفي للمعلم خلال العام السابق عن مرتبة "كفء" وفقاً لتقييمات الأداء الدوري. كما يمنع القرار صرف الحافز للموظف الذي يكون موقوفاً عن العمل بسبب مخالفات تأديبية أو إدارية.

في حال ثبت عدم مسؤولية الموظف الموقوف، يتم له ما تم إيقافه من صرف الحافز خلال فترة الوقف، مما يضمن عدالة التوزيع وعدم حرمان المتميزين من حقوقهم.

آليات الحوكمة ومراقبة الصرف الإداري

يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسب الاختصاص، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة في كل جهة. يحدد القرار ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز أربع مرات فقط في العام الدراسي الواحد لضمان التوجيه الصحيح للموارد.

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يتم صرف الحافز نهاية كل شهر داخل الوحدة الحسابية التابعة للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، حسب الحالة. يعتمد الصرف على اقتراح مباشر من مدير المدرسة أو مدير المعهد، ويترتب على ذلك إصدار بيان رسمي.

يجب أن يتضمن هذا البيان اسم المستفيد بشكل واضح وفئة الحافز التي ينتمي إليها، ويتم اعتماد القائمة نهائياً من قبل مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية لضمان الشفافية والدقة في صرف الأموال العامة.