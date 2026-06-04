قرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026: اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة وتسكين السفراء العائدين

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمن اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة وتسكين السفراء العائدين إلى ديوان عام وزارة الخارجية. وشمل القرار تعيينات في عدد كبير من العواصم العالمية، من بينها دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وأمريكية.

نشرت الجريدة الرسمية ال قرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمن اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة و تسكين السفراء العائدين إلى ديوان عام وزارة الخارجية .

وشمل القرار تعيينات في عدد كبير من العواصم العالمية، من بينها دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وأمريكية. كما شملت التعيينات دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا، في إطار تعزيز التمثيل الدبلوماسي المصري وتوسيع الحضور الخارجي. وتضمن القرار تعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين داخل ديوان عام وزارة الخارجية، من بينهم سفراء عادوا من بعثاتهم بالخارج بعد انتهاء مهامهم.

كما تضمنت التعيينات إعادة توزيع لعدد من القيادات الدبلوماسية البارزة ضمن الفئة الممتازة، في إطار ما وصف بأنه إعادة هيكلة وظيفية تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الدبلوماسي. وشملت القائمة سفراء جدد في دول مثل ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، الصين، البرازيل، السنغال، نيجيريا، أوكرانيا، العراق، باكستان، إيرلندا، النرويج، وكازاخستان. كما شملت التعيينات دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا، في إطار تعزيز التمثيل الدبلوماسي المصري وتوسيع الحضور الخارجي.

وتضمن القرار تعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين داخل ديوان عام وزارة الخارجية، من بينهم سفراء عادوا من بعثاتهم بالخارج بعد انتهاء مهامهم. كما تضمنت التعيينات إعادة توزيع لعدد من القيادات الدبلوماسية البارزة ضمن الفئة الممتازة، في إطار ما وصف بأنه إعادة هيكلة وظيفية تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الدبلوماسي





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قرار الجمهوري حركة دبلوماسية تسكين السفراء وزارة الخارجية تعيينات

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