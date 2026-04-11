قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

أصدر رئيس الجمهورية قراراً بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة ، في خطوة تعكس حرص الدولة على تقدير جهود الكفاءات القضائية وتعزيز مسيرة العمل داخل الهيئة. وقد أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة ، عن خالص تهانيه للمستشارين الذين شملتهم حركة ال ترقيات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2026، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم في مسيرتهم القضائية.

وأكد الدكتور مدكور أن هذه الحركة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهود رجال الهيئة وما قدموه من عطاء متميز في أداء رسالتهم السامية، ودورهم الحيوي في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية دعم الكفاءات القضائية في تحقيق أهداف الهيئة. القرار الجمهوري يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز القدرات القضائية والارتقاء بأداء هيئة قضايا الدولة، الهيئة التي تضطلع بدور محوري في حماية حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية المختلفة. ويعتبر هذا القرار بمثابة حافز للمستشارين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ومواصلة مسيرة التميز في العمل القضائي، بما يخدم الوطن والمواطنين. ويهدف هذا القرار أيضًا إلى تجديد الدماء في الهيئة، وضخ طاقات جديدة قادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العمل القضائي. الترقيات شملت عددًا من المستشارين الذين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم على مدار سنوات خدمتهم في الهيئة، وأسهموا بشكل فعال في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. وتعكس هذه الحركة حرص الدولة على مكافأة المجتهدين والمتميزين، وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء والتفاني في خدمة الوطن. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء جهاز قضائي قوي ومستقل، قادر على تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع. كما أنها تعزز من ثقة المواطنين في القضاء، وتساهم في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة. في سياق متصل، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن أمله في أن تساهم هذه الترقيات في تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة. كما شدد على ضرورة مواصلة التدريب والتأهيل للمستشارين، لتمكينهم من مواكبة التطورات في مجال القانون والقضاء. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر حراكًا تنمويًا واقتصاديًا كبيرًا، مما يستدعي تعزيز دور القضاء في حماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء. ويهدف القرار إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما يعكس القرار التزام الدولة بدعم القضاء وتعزيز استقلاله، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع





