قرار حاسم بمنع تداول محتوى الطبيب الراحل ضياء العوضي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع نشر أو تداول أي مواد إعلامية تتعلق بالطبيب الراحل الدكتور ضياء العوضي، وذلك بعد مخاوف بشأن تأثير محتواه على الصحة العامة.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا حاسمًا بمنع نشر أو تداول أي مواد إعلامية تتعلق بالطبيب الراحل الدكتور ضياء العوضي ، وذلك بعد تلقي المجلس لمخاطبات رسمية عاجلة من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر.

هذه المخاطبات أشارت إلى المخاوف الجدية المتعلقة بالمحتوى الإعلامي المتداول للدكتور العوضي، والذي يثير قلقًا بالغًا بشأن الصحة العامة ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين. القرار يأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018، وحرصًا منه على حماية الصحة العامة للمواطنين والمرضى من المعلومات والنصائح الطبية غير الدقيقة أو تلك التي تتعارض مع الأسس العلمية الثابتة والموثقة.

وبناءً على ذلك، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، سلسلة من القرارات الملزمة لجميع الوسائل الإعلامية، بما في ذلك الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية المختلفة، بالإضافة إلى صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون المذكور. القرار الأول والأهم هو حظر نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مرئية أو مسموعة أو مكتوبة صادرة عن الدكتور ضياء العوضي، سواء كانت هذه المواد قد تم تسجيلها مسبقًا أو تم إنتاجها بعد وفاته.

يهدف هذا الحظر إلى وقف انتشار أي معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة، وبالتالي حماية الجمهور من أي ضرر محتمل. كما قرر المجلس تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار بشكل دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم رصدها عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تخالف هذا القرار.

بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس بإحالة جميع الروابط والمحتويات المخالفة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة اللازمة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الحد من انتشارها ومنع إعادة بثها. وفي خطوة موازية، يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر على وضع لائحة شاملة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على جميع الوسائل الإعلامية.

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام الأطباء بالقواعد المهنية والأخلاقية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، وذلك لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. من المتوقع أن يتم إصدار هذه اللائحة خلال الشهر الجاري، وستشمل آليات واضحة لتنظيم مقابلات الأطباء وبرامجهم التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يوجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نداءً إلى جميع المواطنين، وخاصة مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، للالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالدكتور ضياء العوضي.

هذا الالتزام يصب في مصلحة الجميع، ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين. إن المجلس يدرك أهمية حرية التعبير، ولكنه يؤكد أيضًا على أن هذه الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية، وأن لا تتعارض مع حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين. ويأمل المجلس أن يتفهم الجميع أهمية هذا القرار، وأن يتعاونوا معه في تنفيذه، من أجل تحقيق المصلحة العامة





