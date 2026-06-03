قرار حكومي بتصنيف مشروع مارينا اليخوت في الكيلو 92 كأحد المشروعات القومية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2026 الذي يعتبر مشروع إقامة مارينا اليخوت بمنطقة الكيلو 92 بالساحل الشمالي الغربي مشروعًا قوميًا. ينص القرار على أن المشروع، المكلف بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يخضع لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مما يتيح تطبيق تيسيرات وإجراءات خاصة لتسريع التنفيذ. يُتوقع أن يعزز المشروع البنية السياحية والخدمية في الساحل الشمالي ويدعم سياحة اليخوت والأنشطة البحرية، تماشيًا مع خطط الدولة لتنمية السياحة وجذب الاستثمارات.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 23 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2026، بشأن اعتبار مشروع إقامة مارينا اليخوت بمنطقة الكيلو 92 ب الساحل الشمالي الغربي من المشروعات القومية .

ونصت المادة الأولى من القرار على أن مشروع مارينا اليخوت، المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يعد من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ويترتب على تصنيف المشروع ضمن المشروعات القومية تطبيق التيسيرات والإجراءات المنظمة لهذا النوع من المشروعات وفقًا لأحكام قانون البناء، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ واستكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار توجه الدولة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية السياحية على الساحل الشمالي الغربي، الذي يشهد تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار في 21 مايو 2026، ووقعه رئيس مجلس الوزراء مصطفى كمال مدبولي. ومن المتوقع أن يسهم مشروع مارينا اليخوت في تعزيز البنية السياحية والخدمية بمنطقة الساحل الشمالي، ودعم سياحة اليخوت والأنشطة البحرية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية المقاصد السياحية وزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي





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