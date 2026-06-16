قرادة تسبب التهاب دماغي نادر لعداء بريطاني بعد سباق في اسكندنافيا

تحولت لدغة قراد صغيرة إلى أزمة صحية خطيرة لرياضي بريطاني، حيث أصيب بالتهاب دماغي ناقل بالقراد بعد مشاركته في سباق في الدول الاسكندنافية، مما كاد يهدد حياته وأ一级ه في رحلة تعافٍ طويلة.

تحولت لدغة قراد صغيرة، ظنها عداء بريطاني مجرد أثر لحشرة عابرة، إلى أزمة صحية خطيرة كادت تودي بحياته. بيل لانكفورد (62 عاماً)، الرياضي اللياقي الذي يشارك بانتظام في سباقات الجري والسباحة لمسافات طويلة، أصيب بأعراض شبيهة بنزلات البرد بعد مشاركته في سباق رياضي في الدول الاسكندنافية خلال أغسطس 2025.

أثناء عودته إلى بريطانيا، ارتفعت درجة حرارته فاعتقد أنها نتيجة الإرهاق البدني. رغم تحسن مؤقت، تلا ذلك صداع حاد ومستمر دفعهم لزيارة الطبيب الذي اشتبه بمرض لايم ووصف مضادات حيوية، لكن حالته تدهورت بسرعة خلال أيام. وصف لانكفورد الألم بأنه كـ'كائن فضائي يحاول الخروج من رأسي'، مع اضطرابات في التوازن والتنسيق الحركي، وحساسية شديدة للضوء، ونوبات فقدان وعي قصيرة، واضطراب النوم. admit إلى قسم الطوارئ، خضع لفحوص على مدى ثلاثة أيام، ليتم تشخيص إصابته بالتهاب دماغي ناقل بالقراد.

هذا المرض نادر في المملكة المتحدة، لكن سفر المريض إلى شمال أوروبا حيث ينتشر الفيروس ساعد في التشخيص. يؤدي التهاب الدماغ المنقول بالقراد إلى التهاب أنسجة الدماغ وأعراض خطيرة قد تكون مميتة. تلقى لانكفورد علاجاً مكثفاً بالمستشفى أسبوعاً، ثم بدأ رحلة تعافٍ طويلة؛ غادر على كرسي متحرك غير قادر على المشي لأكثر من 500 متر، مع ارتعاشات عضلية ومشاكل في التوازن والذاكرة قصيرة المدى وإرهاق مزمن وقلق.

بعد تسعة أشهر، استعاد جزءاً من لياقته عبر المشي وركوب الدراجة وتمارين البيلاتس، وعاد للمشاركة في سباقات قصيرة، مؤكداً صعوبة الرحلة لكن فخره بالتقدم رغم استبعاد العودة للمسافات الطويلة





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