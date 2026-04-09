قرارات حكومية وتطورات اقتصادية.. اكتشاف أثري هام ومؤتمر للطاقة النظيفة بدمياط

أعلنت الحكومة عن قرارات اقتصادية هامة، فيما شهدت البلاد تطورات في مجالات مختلفة، شملت اكتشاف أثري هام، ومؤتمر للطاقة النظيفة بدمياط، بالإضافة إلى تحديثات في سوق العمل والسياسة الخارجية.

أعلن رئيس الوزراء عن قرار بمد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحفيز النشاط ال اقتصاد ي وتلبية احتياجات المواطنين. يأتي هذا القرار في ظل استقرار نسبي تشهده الأسواق المحلية، حيث أكد رئيس الوزراء على استقرار أسعار السلع الاستراتيجية وعدم وجود أزمات في هذا المجال. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس الأثري في تل الفرما بشمال سيناء، مما يمثل إضافة مهمة للمعالم الأثرية في المنطقة ويعزز الجذب السياحي.

هذا الاكتشاف الأثري الهام يسلط الضوء على التاريخ العريق للمنطقة وأهميتها الحضارية، ويدعو إلى مزيد من الاهتمام بالتنقيب والحفاظ على الآثار.\على صعيد آخر، أعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن اعتزامه تقديم مشروع قرار إلى الكونجرس لوقف الدعم العسكري المقدم لإسرائيل. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الجدل حول القضية الفلسطينية والتوترات السياسية في المنطقة. ويهدف مشروع القرار إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. في غضون ذلك، شهد سوق العمل في منطقة الخليج تراجعا ملحوظا في الطلب على العمالة الوافدة، حيث انخفض بنسبة 60% منذ بدء الحرب، وذلك نتيجة لتأثيرات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد وتوجهات الدول نحو توطين العمالة. وعلى الرغم من هذا التوجه العام، خالفت المملكة العربية السعودية هذا الاتجاه، حيث استمرت في استقطاب العمالة الوافدة لتلبية احتياجات التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة.\وفي سياق متصل، شهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية صدمة كبيرة بوفاة طبيب شنقا، وذلك حزنا على تدهور الحالة الصحية لوالدته. تعكس هذه الحادثة الأليمة مدى تأثير الظروف الشخصية والصحية على الأفراد، وتعيد إلى الواجهة أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في القطاع الصحي. من جهة أخرى، كشف الرئيس السابق دونالد ترامب عن سبب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرا إلى أن اثنين من المسؤولين طلبا منه وقف إرسال القوة التدميرية. في سياق منفصل، وفي إطار التنمية المستدامة، أطلق الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط مؤتمر 'دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026' بكوبري دمياط التاريخي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من المتخصصين. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجعل دمياط نموذجا لمحافظة تعتمد على الطاقة المتجددة، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام البدائل النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية. كما شهد المؤتمر استعراض تجارب الشركات في مجال الطاقة المتجددة، واختتم بالإعلان عن توصيات أبرزها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء آليات للتمويل. أخيراً، شهد ميناء دمياط نشاطاً ملحوظاً، حيث تم تداول 3642 حاوية ترانزيت خلال 24 ساعة، مما يعكس أهمية الميناء كمركز لوجستي حيوي





