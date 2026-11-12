قرار فني غريب: صلاحية محمد عبد المنعم للإصابة تظل قائمة مع الفراعنة

المدير الفني المصري يكشف أسباب بقاء مدافع نيس في المعسكر رغم إصابته العضلية، مع إمكانية مشاركته في مواجهة مالاوي الحالية والقادمة.

أكد علي ماهر ، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أن القرار بتضمين محمد عبد المنعم ، مدافع فريق نيس الفرنسي، في معسكر التجمع الحالي يعود لسبب تكتيكي بحت، رغم تعرض اللاعب لإصابة عضلية حديثة. يأتي هذا القرار في ظل استعدادات الفراعنة لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الأفريقية.

أسباب البقاء رغم الإصابة العضلية

وأوضح المدرب أن محمد عبد المنعم يعتبر عنصرا أساسيا و"لاعبا جامدا" بالنظر للدور الذي يقوم به داخل التشكيلة، مما يجعل وجوده مهما حتى في حال الإصابة. أكد المدير الفني أن استمرار اللاعب في المعسكر يهدف بشكل رئيسي للتعرف على منهجية اللعب المعتمدة من قبل الجهاز الفني، وليس من الضروري أن يخوض تدريبات مكثفة في الوقت الحالي.

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المتابعة التكتيكية والمحاضرات الفنية

تتمثل الخطة الفنية في جعل عبد المنعم يتابع الجلسات التوعوية والمحاضرات التي يقدمها الجهاز الفني للاعبين، لفهم النظام الدفاعي وطريقة اللعب المخطط لها. تهدف هذه الخطوة إلى غرس أسس العمل الجماعي لدى جميع الموجودين في المعسكر، مما يسمح للاعبين الجدد أو المصابين بالحصول على المعلومات التكتيكية اللازمة لفهم الأدوار.

احتمالات المشاركة في المواجهات القادمة

أبقى علي ماهر الباب مفتوحا امام احتمالية مشاركة محمد عبد المنعم في المباراة الثانية ضد مالاوي، نظرا لغياب المعرفة المسبقة بالتغيرات التي قد تطرأ على حالة اللاعب الصحية. رغم أن غياب اللاعب في بعض اللحظات قد يحدث، إلا أن وجوده ضمن الدفعة الواحدة يظل مهما للغاية لفريق العمل والتدريب المشترك.

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الجدول الزمني لمباريات التصفيات

يستضيف استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل، مواجهة منتخب مصر مع مالاوي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات. بينما سيقام اللقاء الثاني، الجولة الرابعة، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب بينجو في مدينة ليلونجوي، لتتحدد بعد ذلك ترتيبات المجموعة بشكل نهائي.

ترتيب المجموعة ونتائج الفريق الحالي

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متساويا مع أنجولا في النقاط، بينما يتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث بثلاث نقاط فقط. يسعى الفراعنة لتعزيز وضعهم في الصدارة من خلال تحقيق الفوز في مباراتيه القادمتين لضمان التأهل المباشر أو المنافسة القوية.