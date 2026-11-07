قرار مجلس الوزراء بشأن تعليق الدراسة بسبب الأمطار نوفمبر 2026

تأكيد استمرارية الدراسة في القاهرة بينما أعلنت مطروح تعطيلها غداً الأحد 8 نوفمبر 2026 بسبب الأمطار. تفاصيل القرارات والجدول الزمني.

أكدت محافظة القاهرة بشكل قاطع استمرار العمل بالعملية التعليمية في جميع مدارس العاصمة غدًا الأحد، وذلك نفياً لكل الأخبار المتداولة حول تعطيل الدراسة بسبب توقعات سقوط الأمطار. جاء هذا التأكيد الرسمي من قبل الجهات المختصة في المحافظة لضمان استقرار الحالة التعليمية ولتصحيح المعلومات المغلوطة التي انتشرت بين أولياء الأمور والطلاب حول منح إجازة غير معلنة.

تصحيح الأخبار المتداولة في القاهرة

نشرت محافظة القاهرة بياناً رسمياً عبر صفحتها المعتمدة على موقع فيسبوك، ذكرت فيه بوضوح أن الدراسة ستستمر غداً بشكل طبيعي دون أي توقف أو إجازة. وأوضحت المحافظة أن الأحوال الجوية مستقرة تماماً في أنحاء القاهرة، وأن الأنباء التي تشير إلى تعليق الدراسة غير صحيحة تماماً ولا تمت للواقع بصلة.

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وأضافت المحافظة أن قرار تعطيل الدراسة يعود بشكل حصري للمحافظين، الذين يحسمون موقف المدارس داخل نطاق محافظتهم بناءً على حالة الطقس الفعلية ومدى تأثيرها المباشر على سلامة الطلاب وانتظام سير الدروس، مما يعني أن كل محافظة تتخذ قرارها الخاص بها.

إجراءات وزارة التربية والتعليم المركزية

ولم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرار عام شامل بتعطيل الدراسة في جميع المحافظات المصرية غداً الأحد بسبب الأمطار المتوقعة. وهذا يعني أن الصلاحيات في هذا الشأن موزعة بين المحافظات، ولا يوجد تعليمات موحدة من الوزارة بتعليق الدراسة في كل البلاد دفعة واحدة في ظل هذه الظروف الجوية.

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وبحسب الممارسات الإدارية المعتادة، يتعين على كل محافظ تقييم المخاطر المحتملة على المدارس والطلاب، واتخاذ القرار الأنسب الذي يحمي الأرواح مع الحفاظ على حق الطلاب في التعليم، دون انتظار أوامر مركزية موحدة في حالة عدم وجود كارثة طبيعية كبرى تعصف بالبلاد.

تعطيل الدراسة في محافظة مطروح

على النقيض من قرار القاهرة، أعلنت محافظة مطروح رسمياً عن تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، في المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر تحديداً. جاء هذا القرار الصارم لضمان سلامة الطلاب والتلاميذ في المناطق الأكثر تأثراً بالعواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة. وأصدر اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، هذا القرار الإستراتيجي بهدف إتاحة الفرصة الكاملة أمام الوحدة المحلية والأجهزة المعنية لمواصلة أعمالها الميدانية بسلاسة وكفاءة. يركز القرار على تسهيل عمليات سحب مياه الأمطار ورفع التجمعات المائية من الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، مما يساعد على الحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب مخاطر الانزلاق أو الغرق المحتملة في المناطق المنخفضة.

آثار القرار على الحركة المرورية

يستهدف قرار الإغلاق الشامل لمدارس الحمام والبنجر تسهيل الحركة المرورية في تلك المناطق تحديدًا، وتمكين فرق الطوارئ والبلدية من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الأمطار الكثيفة. هذا الإجراء الاستباقي يهدف بشكل أساسي إلى خفض الكثافة المرورية والنسبية للأشخاص في الشوارع لتسهيل مهمة أجهزة الدفاع المدني والخدمة المدنية.

وبذلك تكون الصورة النهائية للحالة التعليمية في مصر غداً واضحة ومحددة، حيث تستمر الدراسة بشكل طبيعي في مدارس العاصمة القاهرة، بينما يقتصر قرار التعطيل المعلن والمطبق على المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر داخل محافظة مطروح فقط، تماشياً مع الظروف الجوية المحلية هناك.