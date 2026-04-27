قرارات هامة من نقابة الصحفيين المصرية: مراجعة لائحة القيد وميثاق الشرف

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية عن إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية و تشكيل لجنة لمراجعة ميثاق الشرف الصحفي، بالإضافة إلى ضوابط جديدة للقيد تهدف إلى حماية حقوق الصحفيين وتحسين جودة العمل الصحفي.

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية عن سلسلة قرارات هامة خلال اجتماع مجلس النقابة الذي عقد مساء الأحد، برئاسة النقيب خالد البلشي. تضمنت هذه القرارات إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية القادمة، وذلك لفتح نقاش واسع حولها خلال الأشهر القادمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى صياغة لائحة قيد نهائية تراعي التطورات المتسارعة في السوق الصحفية، مع تشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لتقديم هذه الصياغة. يأتي هذا القرار على الرغم من تأكيد استطلاع رأي قانوني بأن تعديل لوائح النقابة يقع ضمن صلاحيات مجلس النقابة، ورغم موافقة المجلس بالإجماع على مشروع اللائحة. إلا أن المجلس ارتأى إتاحة الفرصة لنقاش أوسع حول قضايا المهنة والتطورات في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة الصياغة الأخيرة لميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح الباب لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء. كما رفع المجلس توصية إلى الجمعية العمومية بعدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضه على جمعية عمومية مكتملة النصاب.

وتأكيدًا على أهمية حماية حقوق الصحفيين، قرر المجلس وضع ضوابط جديدة للقيد في النقابة، تشمل تشكيل لجنة استشارية معاونة من ذوي الخبرة، وربط القيد بالأجر المثبت بعقد العمل والتأمين الاجتماعي، ومراجعة انتظام صرف الرواتب، وتحديد أعداد محددة من الصحفيين المقبولين من كل صحيفة، وإلزام الصحف بتقديم قوائم معتمدة بالمتدربين وتعيينهم خلال عام. وتشمل الضوابط الجديدة أيضًا تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع الصحف المقبولة من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون.

وسيتم فتح باب التقدم للقيد في مايو القادم، مع عدم قبول طلبات القيد من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة. وفي سياق منفصل، عقدت هيئة مكتب نقابة المهندسين لقاءً موسعًا مع مديري الإدارات بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأعضاء. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين إلى تطوير أدائهما وتقديم أفضل الخدمات لأعضائهما، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية





