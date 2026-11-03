قرار الدوري المصري الجديد يوقف لاعبين ويطبق عقوبات صارمة

قررت لجنة التحكيم بالدوري المصري إيقاف عدد من اللاعبين وتوقيع غرامات مالية بموجب المادة 54 لموسم 2026-2027 بسبب الإنذارات والطرد.

أعلنت لجنة التحكيم بإدارة الدوري المصري الممتاز عن صدور قرارات حاسمة بشأن الانضباط لمباريات الفريقين، حيث يواجه وادي دجلة الزمالك في إطار منافسات كأس عاصمة مصر. جاء هذا الإعلان الرسمي عقب اجتماع اللجنة لبحث سلوكيات اللاعبين والأجهزة الفنية خلال الجولات الأخيرة، تمهيداً لتطبيق اللائحة الانضباطية بدقة.

تطبيق المادة 54 للانضباط والانذارات

تم اعتماد تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، والتي تنظم بشكل صارم حالات الإنذارات الموجهة للأجهزة الفنية والإدارية والطاقم الطبي بالإضافة إلى اللاعبين. تهدف هذه المادة إلى تعزيز الانضباط الميداني وضمان حسن السلوك الرياضي، مع توحيد المعايير في معالجة المخالفات السلوكية التي تؤثر على سير المنافسات.

Also read تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2026 / 2027

قرارات عقابية ضد مودرن سبورت والجونة

على صعيد المخالفات السلوكية، تم إيقاف سمير علي محمد علي منسق فريق مودرن سبورت لمباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد الذي تعرض له أثناء المباراة. في المقابل، فرضت اللجنة عقوبة مماثلة على ألفا توراي لاعب فريق الجونة، حيث تم إيقافه لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه لسبب الطرد المنع لحصوله على فرصة محققة.

Advertisement

عقوبات حاسمة لأفراد طلائع الجيش

شهدت صفوف طلائع الجيش قرارات انضباطية متعددة، حيث تم إيقاف خالد بسيوني بسيوني أحمد، لاعب الفريق، لمباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث. كما تم إيقاف محمد هاني إبراهيم إبراهيم، لاعب طلائع الجيش، لمباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنذارات وقرارات ضد إنبي وأبوقير للأسمدة

استمرت القرارات لتشمل لاعبين من فرق أخرى، حيث تم إيقاف محمد حمدي إبراهيم محمد، لاعب فريق الشرقية إنبي، لمباراة واحدة مع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث. وفي السياق ذاته، فرضت اللجنة عقوبة إيقاف يوسف حمدي إبراهيم، لاعب فريق أبوقير للأسمدة، لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه نتيجة حصوله على الإنذار الثالث.