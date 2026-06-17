قرار رئاسي بإضافة أرض جديدة للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2026 التophyllum إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان في منطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية إلى المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. القرار يهدف to تعزيز الأنشطة الصناعية والخدمية في المنطقة وفق legal framework خاص.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 238 لسنة 2026 الخاص بإضافة قطعة أرض جديدة إلى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التابعة للمنطقة ال اقتصادي ة ل قناة السويس .

القرار الصادر في العدد 23 مكرر (هـ) بتاريخ 10 يوليو 2026 ينص على إضافة مساحة تقدر بحوالي 139.96 فدان أي ما يعادل 258793 مترا مربعا في منطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية إلى المنطقة الصناعية هناك والتي تعرف باسم منطقة أبو خليفة الصناعية. وذكر القرار أن هذه الأرض تقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستخصص للأنشطة الصناعية والخدمية وفق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع الالتزام باللوائح والإجراءات القانونية المنظمة.

كما اعترف القرار بجميع التصرفات السابقة التي قامت بها أجهزة_state والمراكز القانونية النافذة على هذه الأرض. وأشار إلى أن إصداره جاء بعد دراسة comprehensive للقوانين المنظمة للأراضي والهيئات العامة والبيئة والمناطق الاقتصادية والتنمية الصناعية والموارد المائية، وبعد عرض من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي_state وموافقة مجلس الوزراء. ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره





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قناة السويس منطقة صناعية قرار رئاسي أراض_State تنمية اقتصادية

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