قرار محافظ الأقصر بتكليف القيادات المحلية للعمل بالوحدات القروية

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر قرارات جديدة بتكليف عدد من القيادات المحلية للعمل بالوحدات المحلية القروية بمركز القرنة. وشملت القرارات تكليف عدد من القيادات المحلية لقيادة الوحدات المحلية القروية بمركز القرنة.

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر قرارات جديدة بتكليف عدد من القيادات المحلية للعمل بالوحدات المحلية القروية بمركز القرنة. وشملت القرارات تكليف حسام عوض شيبة الحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الضبعية، وعبد الناصر تهامي مصطفى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية حاجر الضبعية، كما تم تكليف علاء محمد نور رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأقالتة.

ومديرية العمل بالأقصر تكثف جهودها الرقابية والميدانية لتعزيز بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، استطلاع رأي للمواطنين بمنطقة شرق السكة في الأٌقصر لقياس الرضا عن المياه. وتضمنت الحركة أيضًا تكليف رفاعي بدري يوسف رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الغربي قمولا، وسهري عبد الموجود عبد الراضي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشيخ عامر.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص محافظ الأقصر على تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، والاستفادة من الكفاءات المتميزة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري، وتسريع وتيرة العمل الميداني، وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، فضلًا عن تعزيز منظومة المتابعة والرقابة بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة. وأكد محافظ الأقصر أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والعمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة داخل القرى والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للتنمية الشاملة





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محافظ الأقصر تكليف القيادات المحلية وحدات قروية تجديد الدماء تنمية مستدامة

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