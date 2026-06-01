قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر

تهدف اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون لجوء الأجانب المصري إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وتحديد إجراءات التعامل مع الوثائق الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم خلال مرحلة الانتقال.

أصدرت الجريدة الرسمية قراراً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024. تنص المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة المشار إليها.

كما تعامل القرار مع وضع طالبي اللجوء واللاجئين الذين يحملون وثائق来自 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أقر استمرارية صلاحية البطاقات الصادرة عن المفوضية السارية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، كلها تبقى سارية حتى انتهاء المدة أو صدور وثائق جديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجذين أيهما أقرب. وطلب القرار من اللاجئين وطالبي اللجوء تقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أوجب على اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار إخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

وتكلف اللجنة الدائمة لشؤون اللاجذين، فور نشر القرار، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، لوضع الآليات والإجراءات لمباشرة اختصاصاتها، كما ستنسق مع المفوضية لاستلام جميع بيانات طالبي اللجوء واللاجئين الذين سبق تسجيلهم خلال مدة لا تتجاوز سنة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. ويملك رئيس الوزراء،بناءً على عرض اللجنة، مد المدد المحددة في المادتين الثانية والثالثة لمدد مماثلة. ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لجوء لاجئون المفوضية السامية للأمم المتحدة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجذين قانون لجوء الأجانب

United States Latest News, United States Headlines