قرارات وزارة التعليم العالي لرفع أجور أعضاء هيئة التدريس في 2028

وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوه يعلن عن حزمة زيادات في أجور أعضاء هيئة التدريس تصل إلى 13500 جنيه على خمس مراحل حتى عام 2028 بقيمة سنوية 25 مليار جنيه.

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة مالية ضخمة لتدعيم منظومة التعليم العالي، منوهاً بأن تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال منتدى مصر 2026 يتطلب تخصيص 25 مليار جنيه سنوياً، لاستخدامها في إقرار زيادات جديدة وشاملة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لتشمل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للدولة.

آليات توزيع الزيادات المالية على المعيد والمدرس

تستهدف الخطة المالية الجديدة تحسين الوضع المادي للمعيد بنسبة إجمالية تقدر بـ8500 جنيه، حيث يتم تقسيط هذه الزيادة على ثلاث مراحل زمنية محددة، تشمل دفع 1250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، ثم رفع الزيادة بمقدار 3250 جنيهًا مع بداية يوليو المقبل، وأخيرًا استكمال الزيادة بمبلغ 4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

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وفيما يخص فئة المدرس المساعد، حددت الوزارة زيادة إجمالية بقيمة 9750 جنيهًا، يتم تطبيقها على دفعات متتالية تبدأ بدفع 1500 جنيه في نوفمبر الحالى، يليها زيادة قدرها 3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، وينتهي هذا المخطط بدفع 4500 جنيه إضافية مع بداية العام المالي 2028/2029، لضمان تحسين الدخل بشكل تدريجي ومستدام.

قرارات بشأن رواتب المدرس والأستاذ المساعد

أما بالنسبة لرسم المدرس، فقد أعلنت الوزارة عن زيادة إجمالية بواقع 11000 جنيه، مقسمة على ثلاث فترات زمنية، تتضمن صرف 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، ثم دفع 4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، وصولاً إلى دفع المبلغ المتبقي البالغ 5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

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وبالنسبة لرسم الأستاذ المساعد، سيتم إضافة زيادة مقدارها 12250 جنيهًا إلى راتبه، من خلال خطة مدفوعات تبدأ بـ2000 جنيه في نوفمبر الحالى، ثم 4750 جنيهًا في يوليو المقبل، ليتم الانتهاء من الحزمة المالية بدفع 5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المراكز الأكاديمية العليا.

إجراءات خاصة لرسم الأستاذ ورسائل الوزارة

وعن فئة الأستاذ، حددت الوزارة حزمة دعم مالي بقيمة إجمالية تصل إلى 13500 جنيه، على أن يبدأ تنفيذها بدفع 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، يليها دفع 5250 جنيهًا في يوليو المقبل، وينتهي الأمر بصرف 6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، مما يمثل قفزة نوعية في دعم الكوادر التعليمية الأكاديمية.

أكد الوزير أن هذه القرارات تمثل استمرارًا لمسار طويل لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة العميق بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته العلمية وتمكينه من أداء رسالته التعليمية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه إلى أن جهود الدولة لا تقتصر فقط على تحسين الأوضاع المالية، بل تمتد لتشمل التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا وازدهارًا.

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وأضاف الوزيران أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهودهم المخلصة، إلى جانب الدعم المستمر من الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.