قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من الأراضي لصالح جهات حكومية لإقامة مشروعات خدمية في محافظتي الفيوم وقنا - تطعيم 7674 كلبا ضالا وتعقيم 1294 آخرين في إمبابة

تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهات حكومية لإقامة مشروعات خدمية في محافظتي الفيوم وقنا، وتطعيم 7674 كلبا ضالا وتعقيم 1294 آخرين في إمبابة.

الجريدة الرسمية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 25 مايو 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2026 بشأن تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهات حكومية ، لإقامة مشروعات خدمية في محافظتي الفيوم وقنا .

ونص القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة تقريبًا، بما يعادل 21 ألفًا و19 مترًا مربعًا، بناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات تطوير وتحسين خدمات البنية التحتية بالقرية. ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار في 25 مايو 2026، ووقعه رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي تخصيص الأراضي الجديدة لدعم مشروعات الشباب والبنية التحتية، بما يواكب جهود الدولة في رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى المرافق العامة داخل القرى والمراكز بالمحافظات. والجيزة تعلن تطعيم 7674 كلبا ضالا وتعقيم 1294 آخرين في إمباب





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