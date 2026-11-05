قرة للطاقة تسجل تغطية 99.8% لزيادة رأس المال بقيمة 414.3 مليون جنيه

أعلنت شركة قرة للطاقة عن نجاح الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة تغطية بلغت 99.8%، بإجمالي مدفوعات نقدية تجاوزت 414.3 مليون جنيه، في خطوة تعزز من قدرات الشركة الاستثمارية.

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار عن نجاح كامل لعملية الاكتتاب في زيادة رأس مالها، حيث سجلت نسبة تغطية فاقت 99.8% من إجمالي الأسهم المطروحة للجمهور. وقد بلغ إجمالي المدفوعات النقدية المستلمة من المستثمرين 414.3 مليون جنيه مصري، مما يعكس قوة الشراء وقدرتها الجذابة في السوق المحلي.

تفاصيل الاكتتاب المالي

كانت شركة قرة للطاقة قد أعلنت سابقًا عن طرح 2.025 مليار سهم جديدة، ذات قيمة اسمية إجمالية قدرت بـ 405 ملايين جنيه، بسعر 20 قرشًا للسهم الواحد. وقد تضمنت عملية الطرح مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش لكل سهم، مما يوضح الهيكل المالي الدقيق للعرض المقدم للمستثمرين في البورصة المصرية.

Also read "القومي للبحوث الفلكية": «قمر الرعد» يضيء السماء.. السبت المقبل

وبحسب النتائج النهائية التي تسلمها البنك من خلال بنك قطر الوطني (QNB)، فإن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها فعليًا وصل إلى 2.020 مليار سهم. وقد بلغت قيمة المدفوعات النقدية الإجمالية لهذه الأسهم المكتتب فيها 414.3 مليون جنيه، شاملةً القيمة الاسمية ومصاريف الإصدار، مما يؤكد اكتمال العملية المالية بنجاح.

توقيت وحركة المستثمرين

جرت عملية الاكتتاب خلال فترة زمنية محددة بدقة، حيث بدأت في 18 أكتوبر 2026 وانتهت في 1 نوفمبر 2026. وقد شارك في هذه الحركة المالية عدد كبير من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي حركات الاكتتاب 15,730 حركة، مما يشير إلى توزيع واسع للأسهم بين مختلف فئات المستثمرين.

Advertisement

يعتبر بنك قطر الوطني (QNB) هو البنك المتلقي للاكتتاب، وقد تسلم النتائج النهائية للعملية المالية. وقد ساهمت دقة التوقيت وإدارة البنك لهذه العملية في ضمان سلاسة الانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة الاستلام والنجاح الفعلي، مما يعزز من ثقة السوق في المؤسسات المالية الداعمة.

رؤية الإدارة الاستراتيجية

أكد المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة للطاقة، أن تحقيق نسبة تغطية بلغت 99.8% ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس مباشر للثقة الكبيرة التي يحظى بها المساهمون في الرؤية المستقبلية للشركة ونموذج أعمالها المستدام. وقد وصف هذا النجاح بأنه دفعة استراتيجية مهمة لمواصلة تنفيذ الخطط المستقبلية التي اعتمدتها الإدارة العليا.

وأضاف قرة أن الشركة تنظر إلى هذه الثقة الواسعة作为 مسؤولية أخلاقية ومهنية تدفعها إلى مواصلة العمل بجهد مضاعف لتحقيق قيمة مستدامة وملموسة للمساهمين. ومن شأن هذا الدعم المالي أن يوفر السيولة اللازمة للشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية وتطوير قدراتها الإنتاجية والخدمية.

التوسع المستقبلي في السوق

تواصل "قرة إنرجي" البناء على خبراتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا في قطاعي الطاقة والتشييد، وذلك من خلال التوسع الجغرافي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى. وتركز الشركة على تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، وتطبيق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية المتاحة في القطاع.

Advertisement

كما تستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة مواصلة نموها القوي وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والبنية التحتية. ويأتي هذا التوسع بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة المصرية نحو توطين الصناعة، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعمل عليها الحكومة.

في ظل هذه الخطة الطموحة، تركز شركة قرة للطاقة على كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة. وهذا النهج البيئي والاستثماري المتكامل يهدف إلى ضمان استدامة الأعمال على المدى الطويل، ومواءمة الأهداف التجارية مع المعايير العالمية الحديثة للقطاع الصناعي والطاقي.