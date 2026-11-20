تمت قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 في نيون، لتظهر مواجهات حاسمة بين إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولدا وإنجلترا والنرويج وألمانيا وبلجيكا استعداداً للنهائي في يونيو 2027.

أسفرت عملية قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، التي أجريت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن جدول مباريات يتسم بالمنافسة الشرسة بين كبار المنتخبات في القارة العجوز. وقد تم حسم جميع المواجهات بين الفرق الثمانية المتأهلة، والتي ضمنت وصولها إلى هذه المرحلة بعد أدائها المتميز في مرحلة المجموعات. وتهدف هذه القرعة إلى تحديد المسار النهائي للبطولة نحو المباراة الكبرى المقررة في يونيو 2027.

تفاصيل مواجهات ربع النهائي في نيون

تُعد مواجهة إسبانيا وفرنسا واحدة من أبرز اللقاءات في دور الثمانية، نظراً للتفوق النفسي والإحصائي الذي يتمتع به المنتخب الإسباني في المواجهات المباشرة الأخيرة. وحقق المنتخب الإسباني ثلاثة انتصارات متتالية على نظيره الفرنسي، بدءاً من الفوز بنتيجة 2-1 في نصف نهائي بطولة يورو 2024، مروراً بالتفوق بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، وصولاً إلى الفوز الساحق بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2026. يمنح هذا السجل المتميز المنتخب الإسباني أفضلية معنوية قوية قبل انطلاق المواجهة الجديدة، بينما يسعى المنتخب الفرنسي جاهدًا لإيقاف سلسلة إخفاقاته المتكررة واستعادة هيمنته التقليدية.

Also read موعد صرف تموين ديسمبر 2026 وقيمة الدعم لكل بطاقة

تتجدد المنافسة أيضاً بين إنجلترا والنرويج، بعد لقائهما المحوري في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، الذي شهد انتصاراً إنجليزياً شاقاً قبل توقف رحلة الفريق في نصف النهائي على يد الأرجنتين. تأهل المنتخب الإنجليزي إلى هذه المرحلة متصدرًا لمجموعته بفارق الأهداف أمام إسبانيا، بينما حجزت النرويج مقعدها في المربع الذهبي محتلة المركز الثاني خلف البرتغال. يحظى المنتخب الإنجليزي بميزة كبيرة تتمثل في خوض مباراة الإياب على أرضه، مما يمنحه فرصة مثالية لحسم بطاقة التأهل النهائية أمام جماهيره.

البرتغال تحافظ على لقبها وهولندا تحاول الكفاح

تجمع القرعة بين البرتغال، حاملة اللقب هذا الموسم، وهولندا في مواجهة قوية تعكس التنافس التاريخي بين الفريقين. وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة إلى تفوق واضح للمنتخب البرتغالي، حيث لم تحقق هولندا أي فوز في آخر ستة مواجهات تنافسية جمعت بينهما، محتفية بتعادل واحد مقابل خمس هزائم. كما شهدت المواجهات الأخيرة خسارة هولندا في آخر أربع مباريات متتالية، مما يضعها تحت ضغط كبير.

Advertisement

تحمل هذه المواجهة أهمية خاصة للبرتغال التي تسعى للحفاظ على لقبها والمضي قدمًا في مسلسل نجاحاتها، بينما يأمل المنتخب الهولندي في كسر هذا الطوق التاريخي المنتصر. من جانبه، يضع المنتخب الألماني نفسه في مواجهة صعبة مع بلجيكا، وهي مباراة تحمل ثقلاً تاريخيًا كبيرًا. يمتلك المنتخب الألماني سجلاً استثنائيًا ونادرًا أمام بلجيكا في المباريات الرسمية، حيث حقق الفوز في جميع اللقاءات التنافسية التي جمعتهما، متجاهلاً أي نتائج ودية.

الجداول الزمنية وموعد المباراة النهائية

تقام مباريات الذهاب في دور ربع النهائي خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، لتعود الفرق مرة أخرى للعب مباريات الإياب يومي 28 و30 من الشهر ذاته. يتأهل الفائزون في هذه الأشواط المزدوجة إلى الدور نصف النهائي، والذي سيُقام فعالياته يومي 9 و10 يونيو 2027. وتُعد هذه المواعيد محورية لخطوات الفرق نحو اللقب الأوروبي.

تتوج البطولة بمباراة النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 13 يونيو 2027. وسيتم إعلان مكان استضافة المرحلة النهائية لاحقًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. يعكس هذا الجدول الزمني الدقيق الجهد اللوجستي والتنظيمي الكبير الذي يُبذل لضمان نجاح البطولة، في حين يتطلع جميع المنتخبات الثمانية إلى رسم تاريخ جديد وتحقيق حلم الفوز باللقب القاري في موسم 2027.