مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط تنفذ قرعة لاختيار مشرفي الحج من الجمعيات الأهلية لضمان الشفافية، ويتبع الفائزون اختبارات تطبيقية لشحن الرحلة بأعلى معايير الأمان والرعاية.

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ب دمياط عن بدء إجراءات رسمية لاختيار مشرفي رحلة الحج المخصصة للحجاج المنتمين للجمعيات الأهلية في محافظة دمياط. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية اختيار الكوادر الإدارية والإشرافية. يسعى هذا الإجراء إلى توفير بيئة متكافئة لجميع المتقدمين، مع التركيز الدقيق على تحديد العناصر الأكثر مؤهلاً وخبرة لضمان تقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام.

آليات القرعة والهيكل الإداري المختص

تم تنفيذ إجراءات القرعة الخاصة باختيار المشرفين تحت الإشراف المباشر لرئيس الجلسة طارق الشوربجي، والذي يتولى منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط. وقد حضر فعاليات القرعة خالد أبو الفتوح، المدير العام لإدارة الحوكمة بالمديرية، لضمان التزام الإجراءات بالمعايير القانونية والإدارية المعتمدة. وقد تولت إدارة عملية التنفيذ عبير زناتي، مدير مكتب الحج بالمديرية، والتي تعمل بالتنسيق الوثيق مع كافة الأقسام المعنية.

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وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا مباشرًا للتوجيهات الصادرة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام. كما تتماشى هذه الإجراءات مع تعليمات الدكتور حسام فوزي، محافظ دمياط، الذي أولاها اهتمامًا كبيرًا لضمان راحة المواطنين أثناء أداء المناسك. وقد تم وضع هذه الضوابط وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة الصادرة عن المؤسسة القومية لتيسير الحج.

معايير التقييم والاختبارات التقنية المستقبلية

بعد انتهاء مرحلة القرعة التي حددت الأسماء المؤهلة مبدئيًا، يخضع الفائزون لمرحلة تقييمية إضافية وصعبة تهدف إلى قياس مدى جاهزيتهم للمهام الصعبة. تشمل هذه المرحلة اختبارات تطبيقية يتم إجراؤها على أجهزة الحاسب الآلي لاختبار المهارات الأساسية، بالإضافة إلى مقابلات شخصية دقيقة. تهدف هذه المقابلات إلى تقييم القدرات الإدارية، ومستوى المهارات الشخصية، والاستعداد النفسي والجسدي لتحمل مسؤوليات الإشراف المباشر على الحجاج.

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يتم تصميم هذه الاختبارات بعناية فائقة لضمان اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا وقادرًا على القيام بهذه المهمة الشاقة. يهدف هذا النظام المعقد إلى ترشيح الكفاءات التي تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات الإدارية واللوجستية. إن هذا النهج العلمي والرقمي يضمن فصل الكفاءة عن أي اعتبارات أخرى، مما يعزز من مصداقية العملية برمتها.

الأهداف الاستراتيجية ورعاية الفئات الخاصة

يكتسب اختيار المشرفين أهمية بالغة كونهم يشكلون الحلقة الأهم في منظومة رعاية حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظتهم. لا تقتصر مسؤوليات هؤلاء المشرفين على الجوانب التنظيمية والإدارية البحتة فحسب، بل تمتد لتشمل متابعة الاحتياجات الفردية لكل حاج. يقوم المشرفون بتقديم المساندة اللازمة للحجاج، والتعامل الفوري والفعال مع أي مواقف طارئة قد تحدث أثناء تأدية المناسك الدينية.

يهدف هذا الاهتمام البالغ إلى توفير رحلة حج تتميز بالانتظام والأمان وطمأنينة بالغة لكافة الفئات المستهدفة. هناك تركيز خاص على كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون إلى رعاية مشددة وتعامل حذر. كما يمتد هذا الاهتمام إلى سائر ضيوف الرحمن، لضمان تجربة روحانية خالية من التوترات أو المصاعب غير الضرورية. يعكس هذا النهج الشامل حرص مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط على جودة الخدمات المقدمة.

تعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات المقامة

تسعى كافة مراحل الاختيار والتقييم التي تشرف عليها المديرية إلى إسناد مسؤولية الإشراف بشكل حصري للعناصر التي تتوافر لديها الكفاءة العالية. يمتلك هؤلاء المشرفون القدرة الفذة على التعامل مع جميع المتطلبات المعقدة لموسم الحج، بدءًا من التسهيلات اللوجستية وصولاً إلى الرعاية الصحية والنفسية. يدعم هذا التركيز على الجودة والخدمات المتميزة ثقة المواطنين في نظام اختيار المشرفين وفي الإجراءات الحكومية بشكل عام.

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باختصار، تهدف هذه الخطوات المتقنة إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو تيسير أداء المناسك في أجواء من الرعاية الشاملة والانضباط الصارم. يسعى القائمون على العملية إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم حسن التنظيم وتضمن سلامة الجميع. من خلال هذه الإجراءات المهنية، تعمل مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط على تقديم نموذج يحتذى به في إدارة شؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن بأفضل الطرق الممكنة.