قسطنطين كرياك يدعو لتعزيز الدبلوماسية الثقافية مع مصر

البروفيسور الروماني يستعرض تجربة مهرجان سيبيو ويؤكد ضرورة سرعة الاستجابة في التعاون الثقافي، مع طرح مشروع مدينة شرم الشيخ للفنون.

أكد البروفيسور الدكتور قسطنطين كرياك ، رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، خلال حوار مفتوح على أهمية تعزيز سبل التعاون الثقافي بين مصر ورومانيا،特别是在 مرور 120 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. جاء ذلك ضمن فعاليات ماستر كلاس استضافه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بمشاركة واسعة من صناع القرار الفني والإعلاميين.

تجربة مهرجان سيبيو النموذجية في التطوير

استعرض كرياك مسيرته الإدارية في إدارة مهرجان سيبيو، الذي انطلق قبل 34 عاما بمشاركة ثلاث دول فقط وتقديم ثمانية عروض مسرحية محدودة. أوضح الرئيس الروماني أن الهدف الأساسي من تلك البدايات المتواضعة كان البحث عن آليات فعالة لتطوير الثقافة العامة في المجتمع الروماني، وإيصال الفنون إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المحلي والعالمي.

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واستطرد كرياك مشيرا إلى أن المهرجان واجه تحديات متعددة على مستوى القيادات السياسية والثقافية، حيث تعاقب على وزارة الثقافة الرومانية أكثر من 74 وزيرا، بل إن رئيس البلدية السابق أصبح في وقت لاحق رئيسا للجمهورية. ورغم هذه التغيرات المتكررة، واصل المهرجان صموده وأداء رسالته الفنية بثبات. وتطور المهرجان ليصل عدد عروض أحدث دوراته إلى 859 عرضا مسرحيا، شارك فيه آلاف الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن فعاليات المهرجان توزعت على 82 موقعا ومساحة فنية داخل مدينة سيبيو، ليتحول المكان بالكامل إلى فضاء مسرحي مفتوح يشتمل على شوارع المدن و ميادينها وشرفات المباني. ويستقطب المهرجان أكثر من 100 ألف مشاهد يوميا عبر الحضور المباشر، بالإضافة إلى ملايين المتابعين عبر قنوات البث الرقمي، مما يجعله نموذجا عالميا في الانتشار الفني.

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دور التبادل الفني في تعزيز العلاقات الثنائية

شدد كرياك على أن الفن يُعد غذاء للروح، وأن مهرجان سيبيو يسعى جاهدا لفتح آفاق التعاون بين الفنانين والمهرجانات من مختلف دول العالم. وأشار إلى حرصه الكبير على استقدام فنانين ومبدعين للمشاركة في العروض المقدمة ضمن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدا على أهمية التكامل بين التجارب الدولية والمحلية.

وأكد أنه قام باستقدام راقصين شاركوا في عرض "Puzzle"، كما اشترك مع الفنانة الرومانية ديانا لازار، التي وصفها بأنها واحدة من أبرز الفنانات في أوروبا ورومانيا، في تقديم مسرحية "إليكترا". وتناول كرياك مفهوم الدبلوماسية الثقافية، مشيرا إلى أن السياسيين لا يمنحون الثقافة في كثير من الأحيان الوقت والاهتمام الكافيين، وهو سلوك لا يخدم المجتمعات على المدى الطويل.

وأوضح أن التبادل الفني الحقيقي لا يتحقق من خلال الشعارات المجردة، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتواصلًا مستمراً ومباشرًا بين المؤسسات الثقافية في الدول المختلفة. ولفت إلى حزنه إزاء التقلص الملحوظ في مدة مهرجان شرم الشيخ، حيث كان المهرجان يمتد في عام 2018 إلى عشرة أيام، بينما انخفضت مدته حاليًا إلى خمسة أيام فقط، مما يقلل من فرص التأثير الفني.

تحديات الوقت والاستجابة الإدارية السريعة

شدد كرياك على ضرورة احترام الوقت وسرعة الاستجابة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح التعاون الثقافي الدولي. ووجه انتقاده لتأخر الردود الواردة من بعض المؤسسات الثقافية المصرية، محذرا من أن تفعيل التبادل الثقافي يتطلب تنسيقًا مستمرًا وسريعًا بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية المشاريع الفنية المشتركة.

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من جانبه، استعرض المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تفاصيل مشروع "مدينة شرم الشيخ للثقافة والفنون" الذي قدمه إلى اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، بالتعاون مع قيادات رسمية واستثمارية. أوضح الغرباوي أن المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تضم مسارح كبرى على طراز الأوبرا، بالإضافة إلى مسارح صغيرة وقاعات عرض ودور سينما ومراكز خدمية وفندقية.

وأضاف أن هذا المشروع يتيح استضافة كبرى العروض المسرحية العالمية على مدار العام، ويسهم في تحويل شرم الشيخ إلى مركز للإشعاع الثقافي والسياحي الدولي. وشدد الغرباوي على أن غياب الإحساس بقيمة الوقت لدى بعض المسؤولين، سواء في إرسال الخطابات أو الرد عليها، قد يكلف المؤسسات والدول فرصا مهمة للتعاون والتبادل الفني.

وختم الغرباوي مشددا على أن الدبلوماسية الثقافية لا تقتصر على الأنشطة الفنية التقليدية، بل تتداخل معها مجالات الاستثمار الثقافي والصناعات الثقافية، التي تُعد جزءا لا يتجزأ من صناعة التاريخ الثقافي للدول. وأشار إلى أن آثار هذه الاستثمارات تمتد إلى مختلف مناحي الحياة، مما يسهم في بناء جسور التواصل الدائم وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة.