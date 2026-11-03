قسطنطين كرياك يشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

البروفيسور الدكتور قسطنطين كرياك يستعرض تجربة سيبيو الدولية خلال الماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية الثقافية.

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، جلسة نقاشية متخصصة (ماستر كلاس) قدمها البروفيسور الدكتور قسطنطين كرياك ، رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا. وقد حضر هذا الفعالية التي تُعد جزءًا من الدورة الحادية عشرة للمهرجان، عددٌ كبير من صناع المسرح والباحثين والصحفيين والإعلاميين، بينما كانت الترجمة متاحة عبر هاجر النحراوي.

تجربة سيبيو الدولية ونموها المستدام

استعرض البروفيسور الدكتور قسطنطين كرياك التجربة الإدارية والفنية لمهرجان سيبيو الدولي للمسرح الذي انطلق قبل 34 عامًا بمشاركة ثلاث دول فقط وتقديم ثمانية عروض مسرحية. وأوضح أن الهدف الأساسي منذ البداية كان البحث عن آليات لتطوير الثقافة العامة والوصول بالفنون إلى أكبر شريحة من الجمهور، مما جعله نموذجًا للاستدامة رغم التحديات السياسية.

Also read مجدي أحمد علي يكشف أهمية استخدام الموبايل في صناعة أفلام الأطفال بدلًا من الاستهلاك الضار

وأشار كرياك إلى أن مسيرة المهرجان شهدت تحولات كبيرة على مستوى القيادات السياسية والثقافية، حيث تعاقب على وزارة الثقافة أكثر من 74 وزيرًا، كما تحول رئيس البلدية إلى رئيس للجمهورية، إلا أن المهرجان ظل مستمرًا وصامدًا في أداء رسالته. وتطور المهرجان ليصل فعالياته في أحدث دوراته إلى 859 عرضًا مسرحيًا شارك فيها آلاف الفنانين، موزعين على 82 موقعًا ومساحة فنية داخل المدينة.

أهمية الدبلوماسية الثقافية والتحديات الإدارية

تناول اللقاء آفاق الدبلوماسية الثقافية والتحديات الإدارية والمؤسسية التي تواجه العمل الثقافي، خاصة بالتزامن مع مرور 120 عامًا على العلاقات المصرية الرومانية. وأكد كرياك أن التبادل الفني لا يتحقق بالشعارات، وإنما يحتاج إلى إرادة حقيقية وتواصل مستمر بين المؤسسات الثقافية والدول، مشيرًا إلى أن السياسيين لا يمنحون الثقافة دائمًا الوقت والاهتمام الكافيين.

Advertisement

من جانبه، استعرض المخرج مازن الغرباوي تفاصيل مشروع مدينة شرم الشيخ للثقافة والفنون الذي تقدم به إلى اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، بالتعاون مع قيادات رسمية واستثمارية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة تضم مسارح كبرى على طراز الأوبرا، ومسارح صغيرة، وقاعات عرض، ودور سينما، ومراكز خدمية وفندقية لاستضافة العروض العالمية.

وأوضح الغرباوي أن غياب الإحساس بقيمة الوقت لدى بعض المسؤولين، سواء في إرسال الخطابات أو الرد عليها، قد يكلف المؤسسات والبلاد فرصًا مهمة. وأشار إلى أن التأخر الإداري يلقي بظلاله على الدبلوماسية الثقافية، مشددًا على أن احترام الوقت وسرعة الاستجابة عنصران أساسيان في إنجاح المبادرات والتعاون الدولي.

التفاعل الفني والمستقبل الثقافي

تحدث كرياك عن أهمية إحضار فنانين ومبدعين للمشاركة في العروض المقدمة ضمن مهرجان شرم الشيخ، ومن بينهم راقصون مشاركون في عرض Puzzle، بالإضافة إلى الفنانة ديانا لازار التي وصفها بأنها واحدة من أبرز الفنانات في أوروبا ورومانيا. ولفت الانتباه إلى تقلص عدد أيام فعاليات مهرجان شرم الشيخ من عشرة أيام في عام 2018 إلى خمسة أيام حاليًا، داعيًا لتوسيع المساحات الفنية.