قصة كفاح طبيب: دبلومة في طب الجنين تنقذ مستقبله و"دبلة" الزوجة مفتاح الأمل

يكشف الدكتور أحمد أبو الحسن عن تفاصيل رحلة كفاحه لإتمام دبلومة طب الجنين والأشعة، حيث واجه أزمة مالية كادت تمنعه من استكمال دراسته، ليجد الحل في دعم الأصدقاء بعد أن كان على وشك بيع "دبلة" زوجته. تؤكد القصة على أهمية التعليم والتصميم في تغيير المسار المهني.

احتفل ال دكتور أحمد أبو الحسن بالإنجاز الأكاديمي الجديد بحصوله على دبلومة طب الجنين والأشعة من جامعة طنطا ، وهي شهادة مرموقة تتخصص في الكشف المبكر عن العيوب الخلقية لدى الأجنة، واصفًا هذه الخطوة بأنها نقطة تحول هامة في مسيرته المهنية. كشف الدكتور أبو الحسن عبر منصة فيسبوك عن تفاصيل رحلة كفاح مريرة واجهها قبل استكمال متطلبات الدراسة. أوضح أنه تعرض لأزمة مالية طاحنة بعد انقضاء المهلة المحددة لسداد رسوم الدبلومة، مما أدى إلى تلقيه إنذارًا بالاستبعاد من الامتحان.

هذا الوضع العصيب جعله يشعر بضيق شديد وحرج بالغ من طلب المساعدة. في خضم يأسه، لم يجد أمامه سوى "دبلة" زوجته، التي كانت آخر ما يمتلكه من مقتنيات ذات قيمة، واضطر إلى التفكير في بيعها رغم ثقل القرار وصعوبته. أكد الدكتور أبو الحسن أن الدبلة لم تكن مجرد قطعة ذهبية، بل كانت رمزًا يحمل معنى عميقًا وقيمة معنوية كبيرة جدًا لديه، وهذا ما جعله يتردد لأيام قبل اتخاذ قرار بيعها. كان الدكتور أبو الحسن يذهب يوميًا إلى عمله ويعود دون أن يتمكن من التخلي عن هذه القطعة الثمينة. لكنه في أحد الأيام، حسم أمره واتخذ قرارًا حاسمًا. قام بتصوير الدبلة قبل التوجه لبيعها، ثم أرسل الصورة إلى مجموعة من أصدقائه المقربين عبر تطبيق "واتساب"، وأبلغهم بقراره وطلب منهم المساعدة في تدبير رسوم الدبلومة، معتبرًا ذلك استنفادًا لكل خياراته الممكنة. وفي تطور درامي، فور وصوله إلى محل الذهب، فوجئ الدكتور أبو الحسن بوصول ثلاث رسائل من أصدقائه تحمل المبلغ المطلوب وزيادة، ما أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة. هذا الدعم السخي أتاح له سداد الرسوم اللازمة ودخول الامتحان دون الحاجة إلى بيع "الدبلة" التي كانت تمثل له أمانة ورمزًا للحب والتضحية. وأشار الدكتور أبو الحسن إلى أنه كان يعمل في وظيفة حكومية براتب محدود لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرته المكونة من خمسة أفراد. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لمضايقات في مكان العمل وخصومات مالية، مؤكدًا أن الظروف كانت قاسية وصعبة للغاية. ومع ذلك، كان يعتمد في مواجهة هذه التحديات على التوكل على الله ودعم ورصيد محبة ودعم المقربين منه. أوضح الدكتور أبو الحسن أن هذه الدبلومة كانت بمثابة المفتاح الرئيسي الذي فتح له أبواب فرصة عمل بالخارج، بعد أن كاد يفقد الأمل في السفر، خاصة في تخصص دقيق وصعب مثل النساء والتوليد. وأكد أن المثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي كان لهما دور جوهري في تغيير مسار حياته المهنية. شدد الدكتور أبو الحسن على أن التعليم يمثل مسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة، وأن الارتقاء بالمهارات الطبية له تأثير مباشر على مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمرضى. لذا، دعا جميع الأطباء إلى ضرورة الاستمرار في عملية التعلم والتطوير المهني وبذل المزيد من الجهد. واختتم الدكتور أبو الحسن حديثه مؤكدًا أن السعي المستمر وعدم الاستسلام هما أقوى الأدوات لتغيير الواقع وتحقيق المستحيل. وعبر عن خالص امتنانه وتقديره لكل من قدم له الدعم والمساندة خلال رحلته نحو تحقيق هذا الإنجاز الهام





