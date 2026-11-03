قصر ثقافة تحيا مصر ينظم فعالية ثقافية لأطفال دار حلوان

الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة تنظم زيارة ثقافية وتعليمية لأطفال ذوي إعاقة من دار رعاية حلوان لتعريفهم بموروثهم الحضاري والزراعي في مركز الطفل للحضارة.

نظمت الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، زيارة تثقيفية مميزة إلى مركز الطفل للحضارة والإبداع، وذلك كجزء من برنامج احتفالات وزارة الثقافة ب اليوم العالمي للطفل. وقد استهدفت هذه الفعالية مجموعة من أطفال دار رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بمركز حلوان، بهدف تعزيز الوعي بالهوية المصرية وتنمية مهاراتهم من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية متخصصة. يأتي هذا النشاط في إطار سعي المؤسسة الثقافية لتقديم خدمة مجتمعية شاملة تلامس احتياجات الفئات المستهدفة وتدمجهم في الفعاليات القومية.

استهل الأطفال جولتهم داخل المتحف، حيث تعرفوا على مجالات الزراعة والري التي كان يعتمدها المصريون القدماء، وكيفية تطور أساليب الزراعة عبر العصور وصولاً إلى الأساليب الحديثة المعاصرة. كما استعرضت الزيارة طرق الصيد البري والبحري التي اتبعها الأجداد، مما وفر للضيوف الصغار فرصة فريدة لفهم تلاحم الشعب المصري مع نهره ونتاجه الزراعي عبر التاريخ. كان الهدف من هذا الجزء هو ربط الأطفال بتراثهم الحضاري بطريقة بصرية وملموسة تناسب فئاتهم العمرية وقدراتهم.

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أنشطة ترفيهية وبرامج فنية في حديقة المركز

استكملت الزيارة بجولة ممتعة داخل حديقة المركز، حيث شارك الأطفال في مجموعة متنوعة من الألعاب التعليمية والأنشطة الترفيهية المصممة خصيصاً لتنمية حواسهم وحركتهم. كما أمضوا وقتاً ممتعاً في التقاط الصور التذكارية مع مجسمات الحيوانات الريفية المنتشرة في الحديقة، مما أدخل البهجة والسرور إلى نفوسهم وخلق ذكريات سعيدة مرتبطة بهذه الرحلة الثقافية. سعت هذه الأنشطة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي بين الأطفال وتقليل حواجز العزلة من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة.

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ورشة فنية متخصصة لإطلاق العنان للإبداع

اختتمت الفعاليات بورشة فنية بعنوان "بيئتي جميلة"، نفذتها الفنانة فاطمة تمساح التي دربت الأطفال على تصميم لوحات فنية باستخدام الألوان الفلوماستر. وقد نفذت هذه الفعاليات تحت إشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، التي تسعى دائماً لدمج الجانب الفكري بالجانب العملي. هدفت الورشة إلى تحفيز الأطفال على التعبير عن مشاعرهم تجاه البيئة من حولهم وإبراز جمالية الطبيعة المصرية من خلال عيونهم الفنية.