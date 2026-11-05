قصر ثقافة العريش ينظم فعاليات ثقافية واسعة لطلاب مدرسة 25 يناير

قصر ثقافة العريش يستقبل طلاب مدرسة 25 يناير الرسمية للغات في يوم ثقافي متنوع يجمع بين الفنون والمسرح والتوعية بالقيم الإنسانية ضمن استراتيجية وزارة الثقافة.

استقبل قصر ثقافة العريش برئاسة الفنانة إيناس سمير الفوج الثاني من طلاب مدرسة 25 يناير الرسمية للغات، وذلك في إطار تنظيم يوم ثقافي وفني حافل بالأنشطة المتنوعة التي جمعت بين القراءة والفنون والمسرح والتوعية بالقيم الإنسانية. وقد جاءت هذه الفعاليات بإشراف محمود حنفى مدير الادارة القانونية، وبحضور مشرفي المدرسة، تأكيدًا على حرص القصر على مد جسور التواصل مع المؤسسات التعليمية وتقديم أنشطة تجمع بين المعرفة والمتعة.

الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة

تضمنت فعاليات الزيارة تنظيم ورشة للقراءة الحرة، وأخرى فنية في الرسم بعنوان الطبيعة في سيناء استلهم خلالها الأطفال جمال البيئة السيناوية من نخيل وجبال وبحر. وعبر الطلاب عن هذه الجمالات برسومات فنية باستخدام ألوان الفلوماستر والأويل باستيل، مما أتاح لهم فرصة التعبير الإبداعي عن محيطهم الطبيعي. كما أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة تضمنت أسئلة متنوعة في مجالات التاريخ والجغرافيا والفنون، إلى جانب رسم علم مصر بألوانه الزاهية على وجوه الأطفال في أجواء اتسمت بالبهجة والتفاعل.

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المسرح والعرائس وتنمية المواهب

شهدت الزيارة عرضا لمسرح العرائس أعقبه تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية لفرقة المواهب تحت تدريب كابتن مدحت نجيب. وقد أتيحت للأطفال من خلال هذه العروض فرصة الاستمتاع بالفنون واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بشكل مباشر. ويأتي هذا النشاط كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة المجتمعية واكتشاف المواهب الشابة في المنطقة.

ورش القيم الأخلاقية والتسامح

في إطار غرس القيم الأخلاقية لدى النشء قدمت عزة زغلول أمينة مكتبة الطفل ورشة حكي بعنوان الأمانة تناولت مفهومها كخلق نبيل وسلوك أساسي يقوم على حفظ الحقوق وعدم أخذ ما ليس للإنسان ورد المفقودات إلى أصحابها. واستعرضت صور الأمانة المختلفة بما فيها حفظ الأسرار والأمانة العلمية وأمانة الوقت والاستثمار فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. كما عقدت محاضرة بعنوان مفهوم التسامح حاضر فيها د. عبد الكريم الشاعر الأستاذ بكلية التربية بجامعة العريش موضحا أن التسامح قيمة إنسانية تدفع الإنسان إلى تجاوز أخطاء الآخرين وتمنحه القدرة على العفو وضبط النفس.

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الخلفية المؤسسية والاستراتيجية الثقافية

جرت هذه الأنشطة بفرع ثقافة شمال سيناء بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتزامن ذلك مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026 مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية الثقافية في المنطقة. كما تم تنفيذ برامجها الثقافية والفنية تحت رئاسة الفنان هشام عطوة الذي يشرف على هذه التوجهات الاستراتيجية.

خدمات المكتبة والدور التعليمي

اختتمت الزيارة بجولة داخل مكتبة الكبار حيث قدمت نعمة عبد الرحمن أمينة المكتبة شرحًا حول أهمية سجل الاستعارة وسجل المترددين ودورهما في تنظيم العمل المكتبي ومتابعة حركة الاطلاع. وتسهم هذه الخدمات في الاستفادة من البرامج الثقافية التي تقدمها المكتبة للجمهور المستهدف. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه الفني والثقافي والإنساني من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة.