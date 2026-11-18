استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح. إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية محدودة وسط القطاع في انتهاك لاتفاق وقف النار.

شهدت مناطق متفرقة في قطاع غزة ، وعلى رأسها دير البلح والنصيرات والشيخ عجلين، موجة جديدة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان الرسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية محدودة النطاق في وسط القطاع، في خطوة تمثل أول تحرك عسكري مباشر تعلن عنه السلطات العسكرية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" في تقاريرها المستقلة تفاصيل الضربات التي استهدفت بلدة المغراقة وسط القطاع، حيث نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة دمرّت مبانٍ وأسقطت قتيلًا وأصابوا مدنيين، في حين استشهد فادي ناهض إسماعيل، البالغ من العمر 35 عامًا، نتيجة قصف استهدف موقعًا أمام مركز شرطة دير البلح. كما تم الإعلان عن استشهاد المواطن ثائر إسماعيل الوادية، الذي لقي مصرعه إثر استهداف مركبة كانت تقله في منطقة الشيخ عجلين located جنوب غربي مدينة غزة.

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تفاصيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في وسط القطاع

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع الهدنة، توغلًا لآلياته العسكرية شرق مدينة دير البلح ومخيم النصيرات، مصحوبًا بقصف مدفعي مكثف وإطلاق نار مستمر على المناطق السكنية المجاورة. وقد نفذت الوحدات العسكرية التابعة للاحتلال عمليات نسف مخططة شرقي مخيم المغازي، مما أدى إلى تدمير أبنية وإرباك للسكان، في حين واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها شرقي خان يونس، محققة حضورًا ميدانيًا واضحًا في تلك المناطق الحدودية والسكانية.

رافق هذه التوغلات الأرضية تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والدرونز الإسرائيلية فوق شرق مدينة غزة، مما زاد من حدة التوتر وساهم في تزامن الضربات الجوية مع الحركة البرية للوحدات المدرعة. وتأتي هذه التحركات العسكرية المتوازية على أرض الواقع، كإشهار علني لقوة الاحتلال وسيطرته الميدانية، وسط استمرار الخروقات المتكررة للاتفاق المبرم والذي كان يفترض أن يضمن استقرارًا نسبيًا في سماء القطاع.

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توثيق وزارة الصحة للحصيلة البشرية المتصاعدة

في سياق متواصل لجمع الأدلة على الخسائر البشرية، رفعت وزارة الصحة في غزة، الرسمية في غزة، حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1650 شهيدًا، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في الأعداد رغم التوقيع على الاتفاق. وأضافت الوزارة في بيانها الإحصائي الرسمي أن الحصيلة الإجمالية للأرواح التي أزهقها العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 74 ألفًا و702 شهيد، مع استمرار تزايد عدد المصابين الذين وصلوا إلى 176 ألفًا و105 مصاب في مختلف أنحاء القطاع.

استشهاد الطفل منصور خضر نبهان

وفي تفاصيل مؤلمة أخرى، أعلن مسؤولو الدفاع المدني والصحة عن استشهاد الطفل منصور خضر نبهان، البالغ من العمر 11 عامًا، متأثرًا بجراحه التي لحقت به جراء قصف مباشر نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة بئر النعجة شمالي القطاع. وقد كان الطفل قد أصيب في اليوم السابق أي أمس الثلاثاء، وظلّ يرقد على سرير المستشفى في معارك مستمئة مع الموت حتى فارق الحياة، مما يعكس استمرار القنص الدقيق الذي تستهدفه الطائرات المسيّرة الفلسطينيين في مناطقهم.