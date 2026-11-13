قصف روسي: مقتل 4 وإسقاط 1200 مسيرة أوكرانية في هجوم فولغوغراد

الإدارة الروسية تعلن سقوط 4 قتلى وإصابة اثنين في فولغوغراد خلال هجوم مسيرات أوكراني واسع شهد إسقاط نحو 1200 طائرة بدون طيار قبل المحادثات الأمريكية الروسية.

أعلنت الحكومة الروسية عن وقوع أربع ضحايا مدنيين خلال ليل الخميس والجمعة، نتيجة هجوم واسع النطاق شنته أوكرانيا باستخدام طائرات ال مسيرات على مدينة فولغوغراد الاستراتيجية. وأكدت السلطات الروسية في بيان رسمي أنها تمكنت من إسقاط حوالي 1200 طائرة مسيرة، وهو الرقم الذي يصنفه الخبراء كأحد أكبر الهجمات الجوية التي نفذتها القوات الأوكرانية ضد البنية التحتية الروسية في المنطقة خلال الحرب المستمرة.

تفاصيل الضحايا والهجوم على فولغوغراد

أوضح رئيس الإدارة الإقليمية في منطقة فولغوغراد، سيرغي بوتشاروف، أن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا بين العاملين في المنطقة الصناعية الجنوبية بالمدينة. وأكدت بياناته أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، بينما تم نقل شخصين آخرين إلى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة، مما يعكس مدى دقة الضربات التي استهدفت مواقع حيوية قريبة من المناطق السكنية والعملية.

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كما أشار بوتشاروف في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن نظام كييف هو المسؤول عن هذا الهجوم المميت، واصفاً إياه بأنه عمل إجرامي استهدف المدنيين والعاملين في القطاع الصناعي. وقد جاء هذا التصريح الرسمي ليعكس الجهد الروسي في توثيق الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن استمرار القصف الجوي على الحدود الغربية للبلاد.

توقيت الهجوم والعمليات الدفاعية الروسية

كشف المصدر ذاته أن العملية العسكرية بدأت في فترة محددة من اليوم السابق، حيث تم رصد 467 طائرة مسيرة تحلق باتجاه المقاطعة بدءاً من الساعة 18:00 مساء الخميس وحتى الساعة 08:00 صباح يوم الجمعة. هذا العدد الهائل من الطائرات المسيرة فرض تحدياً كبيراً على أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي عملت على اعتراض أكبر جزء منها قبل أن يصل إلى أهدافه.

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يرى المراقبون أن حجم الهجمة يشير إلى محاولة كييف لكسر الجمود الميداني أو الضغط على الجانب الروسي من خلال استهداف المراكز الصناعية واللوجستية. وتعتبر منطقة فولغوغراد نقطة محورية في سلسلة الإمداد الروسية، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً متكرراً في سياق الحرب التي تقترب من دخول عامها الخامس دون حل سياسي واضح.

الخلفية الدبلوماسية والمحادثات الأمريكية الروسية

جاء هذا الهجوم العسكري الكبير بعد يوم واحد من نشاط دبلوماسي مكثف وشيك على الجبهة السياسية، في إطار جهود الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الدموي. فقد أجرى المبعوثون الأمريكيون، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، محادثات مطولة استمرت لساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتأتي هذه المحادثات في وقت حساس، حيث تحاول واشنطن تسوية الأزمة عبر قنوات اتصال مباشرة مع الكرملين. ومع ذلك، يظل التفجير في فولغوغراد دليلاً على استمرار حدة المواجهة العسكرية على الأرض، مما قد يؤثر على مسار المفاوضات ومستقبل العلاقة بين موسكو وواشنطن في المرحلة المقبلة.